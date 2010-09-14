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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۲۴

احمدی نژاد:

دولت‌های استکباری امنیت و آرامش کشورهای اسلامی را نمی خواهند

دولت‌های استکباری امنیت و آرامش کشورهای اسلامی را نمی خواهند

رئیس جمهور با اظهار تأسف و ناراحتی از وجود برخی ناامنی‌ها در سومالی، اظهار داشت: دولت‌های استکباری نمی‌خواهند کشورهای اسلامی به‌خصوص با موقعیت بسیار حساس جغرافیایی که سومالی دارد در امنیت و آرامش باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس هم‌اندیشی ایران و آفریقا در دیدار وزیر خارجه سومالی با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای افزایش روابط با سومالی و انتقال تجربیات خود به این کشور گفت: امروز اولویت اول سومالی برقراری امنیت پایدار در این کشور است و همه باید در این زمینه به سومالی کمک کنند.

رئیس جمهور افزود: هیچ‌کس از ناامنی و نابسامانی سود نمی‌برد و امیدواریم با ایستادگی دولت‌ها و ملت‌های جهان، مشکل افراط‌ گرایی و ناامنی ریشه‌کن شود.

وزیر خارجه سومالی نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران و آفریقا از سنت‌ها و فرهنگ مشترک برخوردار هستند، اظهار داشت: روابط ایران و سومالی تاریخی است و این موضوع می‌تواند نقش عمده‌ای در افزایش مناسبات طرفین داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت و اهمیت اجلاس هم‌اندیشی ایران و آفریقا گفت: سومالی با جمهوری اسلامی ایران احساس همبستگی دارد و از این اجلاس حمایت می‌کند.
 
 

کد مطلب 1151476

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