به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز سهشنبه در حاشیه اجلاس هماندیشی ایران و آفریقا در دیدار وزیر خارجه سومالی با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای افزایش روابط با سومالی و انتقال تجربیات خود به این کشور گفت: امروز اولویت اول سومالی برقراری امنیت پایدار در این کشور است و همه باید در این زمینه به سومالی کمک کنند.
رئیس جمهور افزود: هیچکس از ناامنی و نابسامانی سود نمیبرد و امیدواریم با ایستادگی دولتها و ملتهای جهان، مشکل افراط گرایی و ناامنی ریشهکن شود.
وزیر خارجه سومالی نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران و آفریقا از سنتها و فرهنگ مشترک برخوردار هستند، اظهار داشت: روابط ایران و سومالی تاریخی است و این موضوع میتواند نقش عمدهای در افزایش مناسبات طرفین داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت و اهمیت اجلاس هماندیشی ایران و آفریقا گفت: سومالی با جمهوری اسلامی ایران احساس همبستگی دارد و از این اجلاس حمایت میکند.
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