شهرک سازی باید متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطین (وفا)، "نبیل شعث" گفت : آمریکا به اطلاع تشکیلات خودگردان رسانده که به اسرائیل برای ادامه توقف شهرک سازی پس از 26 سپتامبر فشار می آورد.

وی اظهار داشت : فلسطینی ها راه حل میانه درباره موضوع شهرک سازی را به هیچ عنوان نمی پذیرند، زیرا ادامه شهرک سازی وضع را بدتر خواهد کرد.

این عضو تشکیلات خودگردان تصریح کرد : شهرک سازی خطرناک و غیرقابل قبول است، زیرا به مفهوم تصرف اراضی فلسطینی به ناحق است.

شایان ذکر است که دور دوم مذاکرات سازش بدون نتیجه خاصی به پایان رسید موضوع شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری از محورهای مورد اختلاف طرفین بود .