دنیای استکبار بدنبال انحراف افکار عمومی از جنایات خود است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم بعد از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با محکوم کردن هتک حرمت به ساحت قرآن کریم اظهار داشت: واقعه اسف بار و جانسوز هتک حرمت به قرآن کریم در سالگرد حاثه خود ساخته 11 سپتامبر قطعا موجب جریحه‌دار شدن قلب مسلمانان در اقصی نقاط عالم شده است که این فاجعه را به همه ارادتمندان به قرآن کریم تسلیت عرض می‌کنم.



وی افزود: دنیای استکبار در هر برهه‌ای بدنبال آن است تا موج عظیم اسلام خواهی و روشنگری که در میان افکار عمومی دنیا روز به روز در حال افزایش است را مورد هجمه قرار دهد.



فرماندار قم ادامه داد: آمریکا و دنیای استکبار در حال حاضر در سراسر دنیا به نام حقوق بشر در حال جنایت‌اند و در افغانستان و عراق، پاکستان، لبنان و غزه فجایع می‌آفریند که با اینگونه اقدامات بدنبال منحرف کردن افکار عمومی از این جنایات هستند.



وی با بیان اینکه سیاستمداران آمریکایی و صهیونیستی مسیر خدا ستیزی و دین ستیزی را دنبال می‌کنند اظهار داشت: اقدامی که امروز جبهه کفر دست به آن زده است در واقع از سوی کسانی ناشی می‌شود که فریاد آزادی اندیشه آنها گوش فلک را کر کرده است.



فرماندار قم با تأکید بر اینکه هتک حرمت به ساحت قرآن کریم از تمامی جهات محکوم است افزود: مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند که همه ادیان ابراهیمی باید در محکومیت این اقدام وقیحانه اقدام کنند و عرصه را بر حمایت کنندگان از اینگونه اقدامات تنگ کنند.



وی با بیان اینکه این حرکت، اولین و آخرین حرکت دنیا کفر علیه اسلام و قرآن نمی‌باشد افزود: از زمان طلوع اولین بارقه‌های هدایت اسلام درعالم، جبهه کفر همواره در این زمینه فعال بوده است که امروز دور جدیدی از این گونه اقدامات جنون آمیز و ناپسند را در معرض دید مسلمانان و تمام جهانیان به نمایش گذاشتند.



حقیقی مقدم اضافه کرد: صهیونیت‌ها و دنیا استکبار از این گونه اقدامات اهداف گوناگونی را دنبال می‌کنند تا در وهله اول دنیای اسلام را به نوعی آزمایش کنند تا ببینند آیا مسلمانان در برابر این اقدام از خود مقاومت نشان می‌دهد یا خیر.



فرماندار قم تصریح کرد: در شرایط کنونی وحدت جوامع اسلامی و همچنین بیداری مسلمانان در تمامی دنیا از هر موضوع دیگری با اهمیت‌تر است که این امر می‌تواند چنین توطئه‌هایی را خنثی کند.



وی اضافه کرد: مسلمانان می توانند با تکیه بر وحدت که نشان دهنده عمق ایمان و استقامت در راه قرآن است عرصه را بر دنیای کفر تنگ، آنها را از دست زدن به این گونه اقدامات بی‌شرمانه پشیمان کنند.



حقیقی مقدم با بیان اینکه مسلمانان نباید فریب ظاهر سازی‌های حاکمان جور و آمریکا را بخوردند افزود: اگر این موضوع مورد حمایت سران استکبار نبوده است باید با عوامل این اقدام شوم، به شدت بر خورد شود وگرنه هر حرکت دیگری غیر از این نشان دهنده حمایت سران استکبار بویژه آمریکا از این اقدام بوده است و در واقع آنها طراح و مسبب این امر بوده‌اند.



وی در خاتمه عنوان کرد: بخشی از حاکمان کشورهای منطقه نیز باید به خود بیایند و خود را با نزدیکی به آنها بیشتر از این آلوده نکنند و باید با ایجاد و تقویت وحدت و سر دادن شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، رهایی همه مسلمانان در بند را فریاد بزنیم.