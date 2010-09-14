معاون استاندار اصفهان در تمرین ذوب آهن/ فینال لیگ قهرمانان آسیا در فولادشهر!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن عصر امروز آخرین تمرینش را قبل از دیدار فردا برابر پوهانگ در زمین ورزشگاه فولادشهر برگزار کرد که در دقایق پایانی دو مهمان ویژه این تمرین را تماشا کردند.

جمالی نژاد معاون استاندار و بهرامی مشاور مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن در دقایق پایانی به ورزشگاه فولادشهر آمدند و دقایقی با بازیکنان و کادر فنی ذوب آهن گفتگو کردند و خواستار حضور قدرتمند آنها در دیدار روز چهارشنبه برابر پوهانگ شدند.

جمالی نژاد و بهرامی دقایقی نیز با اصغر دلیلی مدیرعامل و منصور ابراهیم زاده گفتگو کردند و از ذوب آهن به عنوان تیم ملی ایران در دیدار برابر پوهانگ یاد کردند و خواستار دفاع از نام و اعتبار فوتبال کشورمان در این دیدار شدند.

پس از تمرین ذوب آهن، تیم فوتبال پوهانگ نیز در زمین ورزشگاه فولادشهر تمرین کرد. به هنگام تمرین این تیم، تصاویر فینال فصل قبل لیگ قهرمانان آسیا از اسکوربرد ورزشگاه پخش شد.

دیدار رفت تیم‌های ذوب آهن اصفهان و پوهانگ استیلرز کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 روز چهارشنبه 24 شهریورماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.