استقلال - سایپا؛ هیجان و هیاهو پیش از تعطیلات/ تومباکوویچ روی لبه تیغ

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری هشت دیدار و در غیاب تیم صدرنشین ذوب آهن اصفهان که باید برابر پوهانگ کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود، طی روزهای جمعه هفته جاری و شنبه هفته آینده پیگیری می‌شود که در مهم ترین مسابقه تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان سایپای البرز است.

تیم استقلال که هفته گذشته با ارائه یک بازی پر انتقاد در کرمان تنها به یک امتیاز دست یافت، ابتدا برای به فراموشی سپردن آن بازی و در نهایت کاهش اختلاف امتیازش با تیم‌های ذوب آهن و پرسپولیس بالانشین، نیاز به پیروزی در این دیدار دارد تا با آرامش به تعطیلات لیگ برود که قطعا بازگشت میداوودی می‌تواند به موفقیت بیشتر این تیم کمک کند.

از سوی دیگر مایلی‌کهن هم که تیمش در این فصل نوسانات زیادی داشته است، با تکیه بر انگیزه جوانان و تجربه مردانی همچون صادقی و یزدانی، به فکر کسب یک نتیجه مطلوب در این دیدار است تا از جمع تیم‌های پایین جدول نجات پیدا کند.

در این هفته سپاهان اصفهان هم که روزهای خوبی را سپری نمی‌کند میهمان نفت تهران است، تیمی تازه وارد و غیر منتظره که تا کنون نتایج بسیار خوبی را در مسابقات لیگ برتر بدست آورده و ممکن است برای سپاهان مدعی هم دردسرساز باشد.

دیدار تیم‌های مس کرمان با تراکتورسازی و تقابل پاس مدیر روستا با صبا باتری در همدان هم از بازی‌های جالب توجه این هفته خواهد بود.

محمداحمدزاده هم آخرین شانس‌هایش را باید برابر تیم فولاد که در اهواز براحتی امتیاز از دست نمی‌دهد، امتحان کند و درصورت ناکامی احتمال خداحافظی‌اش با نیمکت تیم پیکان وجود دارد.

روز شنبه هم پرسپولیس در تبریز میهمان شاگردان میثاقیان قعرنشین است که شاگردان دایی می‌توانند در غیاب ذوب آهن با صدرنشینی تعطیلات لیگ را آغاز کنند. تیم استیل آذین هم میزبان صنعت نفت آبادان است که درصورت ادامه ناکامی تیم استیل آذین با مربیگری تومباکوویچ احتمال تغییرات در کادرفنی این تیم در زمان تعطیلی مجدد لیگ برتر وجود دارد.

برنامه مسابقات هفته نهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور و جدول گلزنان و رده بندی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

جمعه 26/6/89

* نفت تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی تهران

* پاس همدان - صبای قم، ساعت 17:15، ورزشگاه قدس همدان

* ملوان بندرانزلی - شاهین بوشهر، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی انزلی

* مس کرمان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 18:10، ورزشگاه باهنر کرمان

* فولادخوزستان - پیکان قزوین، ساعت 19:45، ورزشگاه تختی اهواز

* استقلال تهران - سایپای البرز، ساعت 19:45، ورزشگاه آزادی تهران

شنبه 27/6/89

* شهرداری تبریز - پرسپولیس تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام تبریز

* استیل آذین تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران

چهارشنبه 14/7/89

* ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری، ساعت 17، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

جدول گلزنان لیگ برتر:

6 گل:

ادر لوسیانو ادینهو(مس کرمان)، میلاد میداودی(استقلال تهران) و رضا نوروزی (فولادخوزستان)

5 گل:

محسن بیاتی نیا(صبای قم)، محمد غلامی(استیل آذین)، سیدمحمد حسینی(ذوب آهن)، محمد نوری(پرسپولیس) و سعید دقیقی(شهرداری تبریز)

4 گل:

غلامرضا رضایی(پرسپولیس)، فرهاد مجیدی(استقلال)، روح الله عرب(نفت آبادان)، هادی اصغری(صبای قم) و علی کریمی(شهرداری تبریز)

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 19 امتیاز

2- پرسپولیس 17 امتیاز

3- استقلال 13 امتیاز - تفاضل گل 4+

4- صنعت نفت آبادان 13 امتیاز - تفاضل گل 2+

5- صبای قم 12 امتیاز

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16- پیکان قزوین 7 امتیاز - تفاضل گل 7-

17- راه آهن شهرری 7 امتیاز - - تفاضل گل 9-

18- شهرداری تبریز 5 امتیاز