آغاز نصب دستگاههای خودپرداز الکترونیکی صدقات

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری عصر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز طرح نصب صندوقهای صدقات الکترونیکی در سطح کشور خبر داد و افزود: صندوق صدقات جدید الکترونیکی با کارتهای خود پرداز قابل استفاده است و به همین منظور کارتهای ویژه ای با عنوان 'احسان و انفاق ' طراحی و شهروندان می توانند این کارتها را از شعبات بانک انصار تهیه و خریداری کنند.

وی با بیان اینکه ‌هم اکنون 5/8 میلیون صندوق صدقات کوچک و بزرگ در سراسر کشور موجود است، اظهار داشت: با حذف صندوقهای فرسوده، صندوق صدقات الکترونیکی جایگزین می شود.

انواری گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده با هر پرداخت الکترونیکی تنها 50 تومان از مبلغ کل موجودی کارت اعتباری کسر می شود.