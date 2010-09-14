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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۲۰:۳۱

انواری خبر داد:

آغاز نصب دستگاههای خودپرداز الکترونیکی صدقات

آغاز نصب دستگاههای خودپرداز الکترونیکی صدقات

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) درمراسم رونمایی خودپردازهای الکترونیکی صدقات گفت: در مرحله نخست این دستگاهها در مکانها عمومی و محلهای محافظت شده ادارات و سازمانها نصب می‌شوند.

به  گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری عصر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز طرح نصب صندوقهای صدقات الکترونیکی در سطح کشور خبر داد و افزود: صندوق صدقات جدید الکترونیکی با کارتهای خود پرداز قابل استفاده است و به همین منظور کارتهای ویژه ای با عنوان 'احسان و انفاق ' طراحی و شهروندان می توانند این کارتها را از شعبات بانک انصار تهیه و خریداری کنند.

وی با بیان اینکه ‌هم اکنون 5/8 میلیون صندوق صدقات کوچک و بزرگ در سراسر کشور موجود است، اظهار داشت: با حذف صندوقهای فرسوده، صندوق صدقات الکترونیکی جایگزین می شود.

انواری گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده با هر پرداخت الکترونیکی تنها 50 تومان از مبلغ کل موجودی کارت اعتباری کسر می شود.

کد مطلب 1151510

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