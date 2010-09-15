گرمی کتابخانه عمومی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرمی، عزیز صحرایی شامگاه سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گرمی اظهار داشت: تلاش می کنیم در قالب اجرای طرح ایجاد کتابخانه مرکزی در شهرستانهای استان اردبیل، این شهرستان نیز دارای کتابخانه عمومی مستقل شود.

وی با بیان اینکه طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته، کتابخانه مرکزی گرمی طی دو سال آینده ایجاد و در اختیار علاقمندان، دانشجویان و دانش آموزان قرار خواهد گرفت، اضافه کرد: برای ایجاد کتابخانه استاندارد مکان مناسب مشخص و مجوزهای اولیه نیز اخذ شده است.

فرماندار گرمی اضافه کرد: با تهیه زمین مورد نظر برنامه ریزی جهت ایجاد کتابخانه استاندارد در اولویت برنامه ها قرار خواهد گرفت و با جدیت پیگیری خواهد شد و مصمم هستیم تا پایان سال جاری عملیات اجرایی این پروژه کلنگ زنی شود.

وی همچنین از اجرای طرح عضویت "خانه به خانه" در کتابخانه های این شهرستان خبر داد و با تاکید بر ضرورت توسعه فضای کتابخانه ای و نیز فرهنگ مطالعه در گرمی تصریح کرد: بی شک تحقق این دو اصل مهم، بخش زیادی از معضلات و مشکلات جامعه را برطرف می کند.

رئیس اداره کتابخانه عمومی گرمی نیز در این جلسه طی سخنانی با اشاره به عضویت تنها 700 نفر در کتابخانه های عمومی این شهرستان ابراز داشت: با اجرای طرح عضویت خانه به خانه در کتابخانه های این شهرستان، اعضا کتابخانه ها به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت.

ضیغم اسماعیلی همچنین به اجرای طرح "کتاب من" به صورت کشوری و استانی اشاره کرد و دسترسی سریع و بدون وقفه اعضا کتابخانه ها به کتابهای مورد نظر را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

اسماعیلی اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح باعث حضور بیش از پیش جوانان و نوجوانان بویژه دانش آموزان در کتابخانه ها شده و نیز به ارتقا سطح فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در این شهرستان منتج شود.