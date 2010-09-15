داوران جایزه کاستا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت بوک‌ترید، جایزه کتاب کاستا یکی از معتبرترین جوایز ادبی در انگلستان است و با هدف انتخاب بهترین کتابهای سال نوشته شده از سوی نویسندگان و شاعران مستقر در بریتانیا و ایرلند در پنج بخش رمان، رمان اول، زندگینامه، شعر و کتاب کودک برگزار می‌شود.

این جایزه در سال 1971 با نام ویت‌برید تاسیس شد و در سال 2006 در جشن 35 سالگی این جایزه، نام آن به کاستا تغییر یافت.

امسال در بخش انتخاب اولین رمان نویسنده، آنیتا رانی(تهیه کننده تلویزیون) ، آنکا رایس (گوینده) و مارک تورنتن (ناشر) و در بخش بهترین رمان الکس همینسلی (نویسنده، روزنامه‌نگار و گوینده)، آدل پارکس (نویسنده) و جاناتان راپین (سردبیر) به عنوان داور انتخاب شده‌اند.

همچنین در بخش شعر نیز تیم دی (تهیه کننده و نویسنده رادیو بی‌بی‌سی)، راث پادل (شاعر) و لئونه راشفورد (شاعر و منتقد) کار قضاوت را به ‌عهده دارند.

این داوران همراه با داوران بخشهای زندگینامه و کتاب کودک از میان 540 کتاب وارد شده برای رقابت، در دور نهایی 5 اثر را در هر بخش اعلام خواهند کرد.

نتیجه جایزه ادبی کاستا سه‌شنبه 52 ژانویه 2011 (5 بهمن ماه) اعلام می‌شود و برندگان اصلی در هر بخش معرفی می‌شوند.



