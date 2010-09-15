  1. هنر
  2. سایر
۲۴ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۳۳

داوران جایزه کاستا معرفی شدند

داوران جایزه کاستا معرفی شدند

جایزه کاستا نام داوران امسال خود را در بخشهای مختلف اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت بوک‌ترید، جایزه کتاب کاستا یکی از معتبرترین جوایز ادبی در انگلستان است و با هدف انتخاب بهترین کتابهای سال نوشته شده از سوی نویسندگان و شاعران مستقر در بریتانیا و ایرلند در پنج بخش رمان، رمان اول، زندگینامه، شعر و کتاب کودک برگزار می‌شود.

این جایزه در سال 1971 با نام ویت‌برید تاسیس شد و در سال 2006 در جشن 35 سالگی این جایزه، نام آن به کاستا تغییر یافت.
امسال در بخش انتخاب اولین رمان نویسنده، آنیتا رانی(تهیه کننده تلویزیون) ، آنکا رایس (گوینده) و مارک تورنتن (ناشر) و در بخش بهترین رمان الکس همینسلی (نویسنده، روزنامه‌نگار و گوینده)، آدل پارکس (نویسنده) و جاناتان راپین (سردبیر) به عنوان داور انتخاب شده‌اند.

همچنین در بخش شعر نیز تیم دی (تهیه کننده و نویسنده رادیو بی‌بی‌سی)، راث پادل (شاعر) و لئونه راشفورد (شاعر و منتقد) کار قضاوت را به ‌عهده دارند.

این داوران همراه با داوران بخشهای زندگینامه و  کتاب کودک از میان 540 کتاب وارد شده برای رقابت، در دور نهایی 5 اثر را در هر بخش اعلام خواهند کرد.

نتیجه جایزه ادبی کاستا سه‌شنبه 52 ژانویه 2011 (5 بهمن ماه) اعلام می‌شود و برندگان اصلی در هر بخش معرفی می‌شوند.


 
کد مطلب 1151540

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها