نایب رئیس فدراسیون تکواندو استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر،غیبت های متوالی غلامرضا ابراهیمی به عنوان نایب رئیس فدراسیون تکواندو در جلسات هیئت رئیسه باعث شد تا وی مشکلات کاری را برای موجه کردن غیبت های خود اعلام داشته و در نهایت هم از سمت خود در تکواندو استعفا دهد.

این استعفا شایعات قدیمی مبنی بر اختلاف وی با پولادگر را دوباره درسرزبان ها انداخت. ولی خود وی در گفتگو با خبرنگار مهر تمام این شایعات را تکذیب کرد.

ابراهیمی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: هیچ مشکلی نه با پولادگر که احدی از اهالی تکواندو ندارم، من دبیر کل کمیته پارا المپیک هستم، اولویت من وظایفم در کمیته است به همین دلیل از مسئولیتم در فدراسیون تکواندو استعفا دادم.

حسن ذوالقدر دبیر فدراسیون هم در این مورد به خبرنگار مهر گفت: نمابری از سوی آقای ابراهیمی دریافت کرده ایم که وی عنوان داشته به دلیل مشغله کاری از سمت نایب رئیسی فدراسیون استعفا داده است. در تلاش برای برگزاری مجمع فدراسیون هستیم و در صورت قبولی این استعفا از سوی رئیس فدراسیون، احتمال اینکه در مجمع شخص جدیدی برای نایب رئیس پیشنهاد شود زیاد است.

