"هوو" قاتل سرگردان در خیابانهای همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این حادثه که امداد گران را تا پاسی از شب در محل حادثه نگه داشته بود هشت نفر کشته و 9 نفر نیز زخمی و روانه بیمارستان شدند.

به گفته پلیس راهنمایی رانندگی همدان این حادثه ساعت 13 و 30 دقیقه ظهر رخ داد و به علت نقص فنی موجود در سیستم تریلر هوو، راننده قادر به کنترل وسیله نبوده و از سکوی وسط میدان عبور می کند و به یک دستگاه پراید که در ضلع شمالی میدان متوقف بوده برخورد می کند و پس از برخورد با اتوبوس شرکت واحد متوقف می شود.

تریلی پس از برخورد به این وسیله ها به ویدئو کلوپی که در کنار خیابان قرار داشته می رود و بار سنگ کامیون داخل ویدئو کلوپ می افتد و باعث ریزش سقف ویدئو کلوپ می شود و چهار نفر نیز در زیر آوار گیر می کنند.

این حادثه درحالی رخ داد که سال گذشته در 22 مهرماه 88 شاهد حادثه هولناک ترمز بریدن تریلر ساخت چین به نام هوو و کشته‌شدن تعدادی از مردم در این حادثه، در چهار راه آیت الله نجفی شهر همدان بودیم.

در آن حادثه هولناک نیز که راس ساعت 12 ظهر در چهارراه آیت‌الله نجفی همدان به وقوع پیوست بر اثر برخورد یک تریلی با چند خودروی سواری دو نفر کشته و هشت نفر مجروح شدند.

این تریلی که از سمت کرمانشاه در حال حرکت به سمت همدان بود در چهارراه آیت‌الله نجفی به علت نداشتن ترمز با چهار خودرو برخورد کرد و در این حادثه ‌به علت شدت تصادف انفجاری صورت گرفت که صدای این انفجار صدها متر دورتر از محل حادثه شنیده شد و این ماجرا تا ماه‌ها نقل هر محفلی در شهر همدان بود.

انگیزه انتشار مجدد این خبر تازه‌ ترین حادثه‌ای است که توسط یکی دیگر از این تریلرها آفریده شده است و بر اثر آن یک تریلر هوو در همدان با بریدن ترمز به یک اتوبوس برخورد کرد و حادثه ای مرگبار را رقم زد.

در این رخداد تلخ چند نکته حائز اهمیت است چراکه بی توجهی به قانون مبنی بر ممنوعیت تردد تریلی و کامیون در شهر همدان نا دیده گرفته می شود و اعمال قانون در این خصوص قوی نیست.

نگاهی گذرا به وضعیت خیابان های شهر همدان بیانگر این امر است که عرض کم خیابان ها و شلوغی بیش از حد آنها که ناشی از تردد بی شمار خودرو است، جایی برای تردد کامیون ها و خودروهای سنگین در این مسیرها باقی نمیگذارد اما واقعیت خلاف این است.

به جرات می توان گفت که روزانه حداقل 20 کامیون از مسیرهای پرتردد شهر همدان عبور می کنند که هر یک از آنها خطری برای جان شهروندان همدانی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در خصوص حادثه و دررابطه با حادثه‌ آفرینی تریلر هوو گفت: ورود غیرمجاز تریلر هُوو به محدوده شهر و مواجه شدن آن با نقص فنی علت حادثه در میدان رسالت است.

علی اکبر فامیل کریمی با بیان اینکه حرف و حدیث‌هایی که درباره تریلر هوو وجود دارد نشان دهنده واقعیت‌هایی درباره نقص فنی این تریلر است که نیاز به رسیدگی دارد، افزود: حضور نیروهای امدادی در این حادثه مناسب بود و در صحنه این تصادف با وضعیت مبهمی مواجه بودیم و نمی‌توانستیم از برخی ماشین‌آلات استفاده کنیم لذا امدادرسانی طول کشید.

نگاهی به اخبار منتشر شده در خصوص حوادث مهیب در استان همدان و حتی سایر استان های کشور بیانگر آنست که به گفته رانندگان خودروهای سنگین این تریلرها بعد از سومین ترمز پیاپی، دیگر ترمز ندارند و از آن به بعد قاتل محسوب می‌شوند.

از سویی دیگر قیمت ارزان این خودروی سنگین که در مقایسه با نوع اروپایی آن حدود یک دوم است و توزیع آن از طریق شبکه لیزینگ، باعث شده تا هوو به سفیر مرگ در جاده‌ها تبدیل شود.

با اینکه در چند نوبت، پلیس مانع تردد این تریلرها در جاده‌ها شده و حتی تهدید به پلاک نکردن آنها کرده ولی ظاهرا باز هم دست‌های پشت پرده مانع اجرای تصمیمات پلیس شده و اراده ‌ای فراتر از پلیس‌، راه را برای تردد این تریلرها هموار نگه داشته است‌.

البته نا گفته نماند که شنیده ها موید آنست که شاسی برخی از کامیون های وارداتی چینی هوو در اثر مسافت طولانی حمل از چین و ماندن در معرض رطوبت دریا، دچار پوسیدگی می شود و شرکت ایران خودرودیزل اقدام به رنگ آمیزی مجدد آن(سندبلاست) کرده و سپس به بازار عرضه می کند و با قیمت کمتری در اختیار مشتریان قرار می گیرند.

بنابر این تا اطلاع ثانوی مردم باید خود هوشیار باشند و به محض مشاهده تریلرهای هوو، خود را از آن دور کنند.