اهانت به قرآن ماهیت تفکر مدرن غرب را برملا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، غلامحسین الهام پیش از ظهر سه شنبه در جمع راهپیمایان ارومیه ای اظهارداشت: امروز کسانی که داعیه دار آزادی اندیشه و تفکر هستند به عقاید بیش از 1.5 میلیارد مسلمان اهانت می کنند این درحالی است که اگر قرآن کریم نبود چه کسی حقیقت عیسی (ع)، موسی (ع) و حضرت ابراهیم (ع) را در دنیا می شناخت.

وی با تاکید بر اینکه حقیقت رسالت انبیای الهی با قرآن به دنیا معرفی شده، بیان داشت: کسانی که قرآن را سوزاندند، خدا را سوزاندند، آنها کسانی هستند که تحمل حق، عدالت، راستی و صداقت در دنیا را ندارند و صلح و پایداری ملت را بر نمی تابند چرا که آلت دست شیطان شده اند.

الهام ادامه داد: قرآن کریم رسالت انبیا را بسم الله الرحمن الرحیم می داند و جز در سایه رحمانیت خداوند امکان صلح، آزادی و کرامت انسان وجود ندارد بنابراین آنها رحمانیت، صلح، راستی و کرامت را آتش زدند.

عضو سابق شورای نگهبان گفت: قرآن کتابی است که همه ادیان الهی را به توحید، تعالی، تعبد و توحید دعوت می کند، بنابراین این افراد ابله با چه چیزی مبارزه و از چه دینی دفاع می کنند، این امر نشان می دهد که ماهیت تمدن غرب با ماهیت دین خدا مبارزه می کند.

وی با اشاره به موج اسلام خواهی در سراسر جهان، گفت: امروز در سایه روشنگری های اسلام و انقلاب اسلامی تمامی ملت ها و دولتها در برابر هجمه های استکبار هوشیارانه ایستاده اند و این حقانیت اسلام دنیای غرب را دچار هراس کرده است.

الهام با بیان اینکه امروز اسلام ستیزی در دستور کار استکبار و ایادی آن قرار داده، خاطرنشان کرد: امروز به بهانه مبارزه با تروریست شاهد بروز جنگ های متعدد در افغانستان، غزه و... توسط استکبار هستیم این درحالی است که آنها امروز بزرگترین اقدام تروریستی را رقم زده اند.

اهانت به قرآن کریم سرپوش جدید بر حادثه 11 ستامبر است

وزیر سابق دادگستری تصریح کرد: امروز با گذشت 9 سال از حادثه 11 ستامبر آمریکا و رژیم دست پرورده آن اسرائیل درصدد هستند این جنایت را که خود از مسببان اصلی آن می باشند با اهانت به اعتقادات و ارزشهای دینی مسلمانان سرپوش گذاشته و آن را به مسلمانان نسبت دهند.

الهام ادامه داد: آنها می خواهند بعد از 9 سال از این حادثه هولوکاست و جعبه سیاه دیگری درست کنند تا آمریکا تحت این هولوکاست دست با اقدامات جنایت آمیز دیگری بزند و در این راستا یک عده کشیش ابله نیز دست آویز این سیاست ها قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: استکبار جهانی و صهیونیستها، 11 سپتامبر را درست کردند اگر راست می گویند بگذارند محققان در رابطه با آن تحقیق کنند که چطور در آن روز همه صهیونیستها از آنجا خارج شده بودند.

الهام با اشاره به اینکه آتش زدن قرآن مجید، بزرگترین تهدید برای صلح جهانی و اعلان جنگ با همه ادیان الهی است که خشم ملتهای آزاده و مسلمانان جهان در پی خواهد داشت، اظهارداشت: اگر آمریکا خود را بی گناه جلوه می دهد باید آن را عملا نشان داده و اقدام عملی دستگیری جنایتکاران بوده تا به سزای اعمال ننگین شان برسند.

وی گفت: استکبار جهانی به خصوص صهیونیستها بدانند که امروز کسانی که می خواهند مسلمانان و مسیحیت دشمنی و جنگ راه بیندازند، کور خوانده اند و بدانند که مسیحیان و مسلمانان هوشیار و آگاه هستند و حیله و مکر آنان را خوب می دانند و نقشه های آنان را نقش بر آب خواهند کرد.

وزیر سابق دادگستری با اشاره به اینکه امروز اندیشه های پاک توحیدی از منشا قرآن موج گرفته ا و تمامی مستضعفان جهان و آزادگان جهان بیدار شده اند، بیان داشت: روز آزادی ملتها فرا رسیده و هر چه این شعله ها بیشتر شود اسلام ناب محمدی در جهان فرا گیر خواهد شد.

وی با تقدیر از محکومیت این حادثه توسط مسیحیان واقعی و اصیل دنیا تاکید کرد: اگر تمامی کشیش های دنیا مسیحیت از این اقدام کشیش ابله ناراحت هستند باید همگی با محکومیت این عمل ددمنشانه آن را محکوم و اعلام انزجار کنند.

مشاور رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه اصل تروریسم در آمریکاو رژیم غاصب اسرائیل نهفته، خاطرنشان کرد: آنها به بهانه مبارزه با تروریست به افغانستان، غزه، لبنان و فلسطین حمله کرده و امروز با این اقدام می خواهند جنگ های صلیبی را تداعی و راه بیاندازند.

تعرض به اعتقادات یک ملت از تعرض به سرزمین آنها بدتر است

الهام اقدام مذکور از سوی آمریکا را تخریب مقدسات مردم مسلمان دنیا و اقدام علیه صلح جهانی دانست و بیان داشت: قرآن چراغ هدایت تمام دنیاست و امروز تعرض به قرآن و باورهای دینی مسلمانان از تعرض به سرزمین آنها شدیدتر و بدتر است.

وی این امر را بزرگترین تهدید علیه صلح جهانی نامید و گفت: این اقدام اعلان جنگ با میلیاردها مسلمان، اعلان جنگ با پیروان همه ادیان الهی، اعلان جنگ با عواطف بشری است.

الهام با تاکید بر اینکه مردم مسلمان پاسخ این گستاخی را با هوشیاری کامل خواهند داد، اضافه کرد: آمریکا در این راستا راهی جز عذرخواهی ندارد و برای اثبات حقانیت خود باید عاملین این جنایت را فورا و شدیدا مجازات کند.

عضو سابق شورای نگهبان گفت: امروز کسانی که ادعای جنگ بین جبهه اسلام و مسیحیت دارند دنبال این هستند که جنگ بین کفر و حق را به بدنه مردم بکشانند و بین مسلمانان و سایر ادیان الهی نفاق ایجاد کنند اما بدانند همه مردم دنیا امروز هوشیار هستند.

وی خاطرنشان کرد: امروز هم مسیحیان و هم مسلمانان با هوشیار کامل اجازه نخواهند داد این جنگ اعتقادی که با قرآن توسط سرمداران کاخ سفید آغاز شده به جامعه و بدنه مردم کشیده شود چرا که این جنگ بین ادیان واقع نخواهد شد بلکه جنگ بین ائمه کفر و ائمه دین و حق واقع شده است و روزی فرا خواهد رسید که مسلمانان و مسیحیان علیه ائمه کفر قیام می کنند.

الهام در پایان خاطر نشان کرد: از شما مردم غرور آذربایجان غربی همه قشرها اعم از شیعه، سنی، مسیحی، آشوری و ارامنه، ترک و کرد، عشایر غیور و با غیرت و فداکار و قشرهای مختلف مردم که برای عرض تسلیت به ساحت مقدس بقیه الله آمده اید قدردانی می کنم.