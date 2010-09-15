مواجهه با دشمنان افراطی اسلام باید حساب شده باشد

آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، در خصوص اقدام اخیر افراطیون آمریکایی در هتک حرمت و آتش ‌زدن قرآن‌ها، ضمن محکوم کردن این جنایت گفت: این اقدام از سوی هرمسلمانی محکوم است ومسلمانان وعلما باید درخصوص این اقدام شنیع موضع بگیرند اما اقدامات و حرکات در برخورد با این موضوع باید پخته و حساب شده باشد.



وی اضافه کرد: این گونه اقدامات در راستای جریان اسلام هراسی غرب اتفاق افتاده است، لذا باید در رویارویی با این اقدام حساب شده برخورد کرد تا زمینه‌ای ایجاد نشود تا یک سری حرکات تند و افراطی صورت گیرد و دشمنان اسلام که در حال پیاده کردن پروژه اسلام هراسی هستند از این عامل در خشن نشان دادن چهره اسلام سوء استفاده نمایند.



آیت الله غروی ادامه داد: گاهی دشمنان اسلام حرکتی می‌کنند تا بازتاب آن را در رفتار ما ببینند لذا در شرایط به وجود آمده که هدف استکبار جهانی اسلام ستیزی است، مسلمانان باید حساب شده عمل کنند و در مسیری که اهداف دشمنان را عملی می‌سازد حرکت نکنند و ما باید توجه داشته باشیم که با چه ادبیاتی با دنیا سخن بگوییم. چیزی که متأسفانه گاهی در مناسبات و سخنان ما مورد توجه قرار نمی‌گیرد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به نظر می‌رسد که استکبار جهانی در دهه ‌های اخیر از جانب اسلام احساس خطر کرده و به این نتیجه رسیده است که در آینده‌ای نه چنان دورمکتب زندگی و رهایی بخش اسلام، اروپا و آمریکا را فتح خواهد کرد و شاهد این مدعا نیزموج اسلام گرایی است که دردنیا شروع شده وهمچنان ادامه دارد، لذا از این منظر برنامه‌های همه جانبه‌ای را در منزوی کردن اسلام تدارک دیده است.



القاعده دست پرورده آمریکا است



وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های آنان نیز علم کردن فرقه‌ها و گروه‌های افراطی به اصطلاح مسلمان است، اما چه کسی است که نداند القاعده دست پرورده آمریکا نیست وما به خوبی می‌دانیم که این فرقه‌ها مستقیم وغیر مستقیم ازسوی آمریکا حمایت می‌شوند و آنان هستند که راه را برای ورود آنها به خاک کشورهای مسلمان مثل عراق، پاکستان، افغانستان باز می‌کنند تا دست به انجام جنایت‌هایی به اسم اسلام بزنند و عملا به اسم اسلام یک رعب و وحشتی در دنیا ایجاد نمایند.



غروی تصریح کرد: مشابه این جنایت‌ها در یازدهم سپتامبر در آمریکا اتفاق افتاد که البته عقبه آن زیاد روشن نیست اما بدون شک کار با حمایت خود آمریکا و توسط گروه القاعده صورت گرفته است تا آمریکا بتواند به بهانه مبارزه با تروریست پای خود را در منطقه خاورمیانه باز کند و امروز خود در این منطقه دست به جنایات زیادی می‌زند و به فکر این است تا قدرتش را در منطقه تثبیت کند و شرایطی برای تسلط خود در خاورمیانه به وجود آورد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: آمریکایی‌ها و دشمنان اسلام از طرفی نیز در دنیا دست به اقدامات عوام فریبانه بر ضد اسلام زده‌اند و در این راستا کارهای زیادی انجام داده اند، برای مثال آیات مربوط به دفاع و جنگ‌های صدر اسلام را به گونه دیگر تفسیر کرده‌اند تا چهره اسلام را خشن جلوه دهند در صورتی که اسلام دین صلح و پیامبر اسلام رحمتی برای جهانیان است و جریانات اخیر نیز در اثر همین اقدامات عوام فریبانه بوده است و ظاهرا کسانی که به این کارها دست می‌زنند ریشه خشونت در جهان را از اسلام می‌دانند.



وی تصریح کرد: اما دشمنان اسلام باید بدانند که صبر مسلمانان ظرفیتی دارد و آنان باید دست از کارهای ضد اسلامی خود بردارند و بیشتر از این برای خود و دیگران مشکل درست نکنند.



غروی همچنین با بیان این که وهابیت و القاعده و جریانات مشابه به اسلام لطمه زیادی می زنند، خاطر نشان کرد: آنان به اسم اسلام بیشترین ضربه را بر اسلام وارد می‌آورند لذا علمای اسلام باید آنان را آگاه سازند و آنان را به اسلام واقعی دعوت نمایند و جریانات دروغینی که به اسم اسلام فعالیت می‌کنند هم باید از آدم کشی در کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان دست بردارند و بیشتر از این برادران خود را مورد جنایت قرار ندهند.