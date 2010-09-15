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۲۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

75 درصد هرمزگانیها آب بهای خود را به صورت الکترونیکی پرداخت می کنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون خدمات مشترکین شرکت آبفای هرمزگان گفت : 57 درصد از شهروندان هرمزگانی آب بهای خود را به صورت غیر حضوری والکترونیک پرداخت می کنند.

احمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، افزود: پرداخت غیر حضوری قبوض آب موجب سهولت در انجام امور، کاهش حجم ترافیک شهری، کاهش مصرف سوخت وصرفه جویی در وقت و زمان است.

وی در خصوص دیگر مزایای پرداخت غیر حضوری قبوض آب نیز ابراز داشت:عدم حضور مشترک و کم شدن ازدحام جمعیت دربانک ها موجب افزایش دقت کاربران شده وکارمندان بانکها می توانند به وظایف اصلی ومهم خود بپردازند.

وی همچنین با بیان اینکه کاهش مغایرتهای بانکی وبه روز بودن حسابها از دیگر مزایای پرداخت الکترونیک آب بها می باشد تصریح کرد:هم اکنون شهروندان بندرعباس  در زمینه پرداخت الکترونیک آب بها در استان پیش تاز هستند.

منتظری در پایان یاد آور شد: به منظور گسترش فرهنگ پرداخت غیر حضوری قبوض آب در بین شهروندان انجام امور فرهنگی در رسانه ها، تقویت زیر ساختها ی ارتباطی بانکها ومراکز پرداخت از قبیل ATM و اینترنت ضروری است.

کد مطلب 1151607

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