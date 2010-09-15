اعتراف رژیم صهیونیستی به یک جنایت/ شهروندان فلسطینی را هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، این تحقیقات داخلی که از سوی ارتش اسرائیل انجام گرفته نشان می دهد که در جدیدترین حمله به غزه که توسط شلیگ گلوله از سوی تانک های اسرائیلی انجام شد سه شهروند فلسطینی کشته شده اند که بر خلاف اعلام قبلی این سه نفر ارتباطی با گروه های عامل شلیک موشک به شهرک های یهودی نشین نداشته اند.

بر اساس این گزارش داخلی که عصر دیروز سه شنبه در اختیار فرماندهان ارشد ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت، در حمله ذکر شده یک پیرمرد 91 ساله و نوه او به همراه یک مرد 21 ساله فلسطینی به شهادت رسیده اند.

این حمله در روز یکشنبه 21 شهریور ماه در شمال نوار غزه انجام شد و هدف از آن مقابله با شلیک موشک از سوی گروه های فلسطینی به سوی شهرک های یهودی نشین بود.

به نوشته روزنامه هاآ رتص، برای روشن شدن دلیل واقعی حمله به این منطقه تحقیقات دیگری از سوی ارتش رژیم صهیونیستی انجام خواهد شد.