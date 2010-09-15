مهلت وزیر علوم برای معرفی سرپرستان دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وقتی افراد به عنوان سرپرست یک دانشگاه منصوب می شوند جهت اخذ رأی اعتماد از سوی وزیر علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می شوند.

وی اظهار داشت: شورا جهت بررسی احراز صلاحیت آنها برای کسب حکم ریاست دانشگاه بررسی های لازم را انجام می دهد و در صورت صلاحدید رأی اعتماد می دهد تا حکم این افراد از حالت سرپرستی به ریاست تغییر یابد.

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مهلت قانونی وزارت علوم برای معرفی سرپرستان دانشگاهها به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طبق آئین نامه مهلت وزارت علوم 3 ماه است اما این مهلت برای یک دوره 3 ماهه دیگر نیز در صورت ضرورت قابل تمدید است.

دانشگاههای خواجه نصیرالدین طوسی، کرمان، ولیعصر رفسنجان، مازندران، جامع علمی کاربردی، صنعتی شیراز، علوم و فنون دریایی خرمشهر، جیرفت، صنعتی شریف،‌ هنر تهران، زنجان، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، اراک و ملایر از روسای دانشگاههایی هستند که ریاست آنها در تابستان تغییر کرده است. ضمن اینکه تعدادی از دانشگاهها نیز از قبل با سرپرست اداره می شدند.