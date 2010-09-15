تحکیم همدلی بهترین راه عبور از گردنه های دشوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی در این دیدار که سه شنبه شب برگزار شد در سخنانی با اشاره به نگرانی و دغدغههای فرهنگی، امنیتی، اخلاقی خبرگان گفت: این مسئله نیاز به یک بحث عمیق با عقبه ضمانت اجرایی دارد، چرا که از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی همیشه مطرح بود.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان برنامههای دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی و سازماندهی تبلیغاتی آنها علیه نظام اسلامی گفت: با همه امکانات برای ربودن عقاید جوانان به میدان آمدند و صریحاً صحبت از ناکارآمدی اسلام در اداره حکومت و جامعه میکنند.
وی روحانیتستیزی را از برنامههای همیشگی دشمنان مکتب اهل بیت(ع) به خصوص پس از مشروطه و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: با طرح مصادیق عملی تئوری جدایی دین و سیاست را با ادبیات نیرومند و تلفیق آن با ضربالمثلها تبلیغ میکنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز تأسف از برخی گزارشهای فرهنگی در سطح دانشگاهها و حوزهها گفت: باید برای تعمیق عقاید اسلامی در عصری که انفجار اطلاعات دنیا را با همه گستردگی دهکده جهانی کرده، تلاش کنیم و الحمدالله در اصول و مبانی حرفهای محکمی داریم و باید با میدانداری در مجامع و سازمانهای بینالمللی حرفهای خود را مطرح کنیم.
آیتالله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به اوضاع سیاست خارجی و برنامههای اقتصادی کشور گفت: دشمنان انقلاب اسلامی با رذالت تمام و با راهکارهای تبلیغاتی موذیانه درصدد تشدید فشارها هستند و در این شرایط باید توجه کنیم که وحدت همگانی از ضرورتهاست.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برنامههای تبلیغاتی دشمنان اسلام برای دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی گفت: وظیفه علمای اسلام در همه ممالک اسلامی و به خصوص در ایران تلاش برای رفع اختلافات جزئی و حرکت جامعه براساس مشترکات فراوان است.
آیتالله هاشمی رفسنجانی در بخش پایانی سخنان خویش با بیان جایگاه مجلس خبرگان در جامعه گفت: باید با ظرفیت وجودی بیش از 80 نفر از مجتهدان آگاه و علمای بلاد در راه مسایل فرهنگی و تجدید حیات اسلام استفاده و نفاق و اختلاف را کم و همدلی را تحکیم کنیم که بهترین راه عبور از گردنههای دشوار است.
در آغاز این دیدار حضرات آیات و حجج اسلام قریشی، سلیمانی، رمضانی، نعیمآبادی، دری نجفآبادی، وافی و سلیمانی، نمایندگان مردم استانهای آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، تهران، یزد و سیستان و بلوچستان به بیان دیدگاههای خویش درباره مسایل مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی پرداختند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در دیدار نمایندگان این مجلس گفت: دشمنان انقلاب اسلامی با رذالت تمام و با راهکار تبلیغاتی موذیانه درصدد تشدید فشارها هستند و در این شرایط باید توجه کنیم که وحدت همگانی از ضرورتهاست.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی در این دیدار که سه شنبه شب برگزار شد در سخنانی با اشاره به نگرانی و دغدغههای فرهنگی، امنیتی، اخلاقی خبرگان گفت: این مسئله نیاز به یک بحث عمیق با عقبه ضمانت اجرایی دارد، چرا که از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی همیشه مطرح بود.
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