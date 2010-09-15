معرفی 4 اثر داستانی برگزیده/ داوری 8 بخش دوسالانه دفاع مقدس تمام شد

محمدرضا سنگری دبیر علمی سیزدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر، گفت: تاکنون داوری در 8 گروه جایزه که شامل مهمترین و سنگینترین بخش آن یعنی ادبیات داستانی هم می‌شود، تمام شده است.

وی از ورود چهره‌هایی ناشناخته و جدید به این عرصه خبر داد و افزود: متاسفانه فقدان اثر برگزیده در بخش ادبیات داستانی جایزه کتاب سال دفاع مقدس چند سالی بود که تبدیل به سنت شده بود اما امسال به رغم اُفت کمی آثار بخش ادبیات داستانی، این رشته از رشد کیفی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود به نحوی که داوران پس از پایان ارزیابی‌هایشان دو اثر را که مشترکاً می‌توانند حائز رتبه اول شوند، تشخیص دادند.

دبیر علمی سیزدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس اضافه کرد: همچنین علاوه بر این دو، یک اثر حائز رتبه دوم، یک اثر هم حائز رتبه سوم و یک اثر هم حائز رتبه تقدیری شناخته شد.

سنگری گفت: داوری در بخش پژوهش‌های ادبی هم به پایان رسید و آنها به یک اثر برگزیده و یک اثر تقدیری رسیدند اما در فاصله اعلام نتایج به بنده، یکی دو اثر به دست داوران رسید و با توجه به کیفیت آنها، این احتمال وجود دارد که نوسانی اندک در نتایج این بخش حاصل شود.

وی با اشاره به تعدد آثار در بعضی دیگر از بخش‌های کتاب سال دفاع مقدس مانند وجود 305 عنوان اثر در بخش خاطره، پایان شهریور را به عنوان زمان مشخص شدن داوری در تمامی گروه‌های 15 گانه داوری اعلام کرد.

سنگری پیشتر هم در گفتگویی با خبرنگار مهر پایان داوری در 5 بخش شامل شعر کودک و نوجوان، داستان نوجوان، داستان کودک، طرح و گرافیک و جُنگ ادبی را اعلام کرده بود.