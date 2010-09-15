  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۹

سیستم بانکی از صنایع کشاورزی گیلان حمایت کند

سیستم بانکی از صنایع کشاورزی گیلان حمایت کند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان بر لزوم تخصیص تسهیلات ویژه ای برای راه اندازی هرچه بیشتر صنایع تبدیلی در استان تاکید کرد.

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تهیه فرآورده های کشاورزی در بسته بندی های شکیل و بهداشتی موجب توسعه صادرات در استان خواهد شد.

وی همچنین با اعلام اینکه صنایع بسته بندی دراستان باید مورد حمایت جدی سیستم بانکی باشد، اظهارداشت:استان گیلان به رغم تولید انواع محصولات کشاورزی به شدت از کمبود صنایع بسته بندی، تبدیلی و تکمیلی رنج می برد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: صنعت بسته ‌بندی نقش مهمی در جذب مشتری، نگهداری کالا، حمل و نقل و ارزش افزوده برای کشور ایفا می‌ کند.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی در استان باید به سمت تخصصی شدن پیش برود، افزود: کشاورزی از اساسی ‌ترین محورهای توسعه استان گیلان است.

روحی ماسوله خاطر نشان کرد: استان گیلان از پتانسیل خوبی برای رشد کمی و کیفی کشاورزی و صنایع وابسته برخوردار است.

رئیس جهاد کشاورزی ادامه داد: توجه به زیرساختهای بخش کشاورزی، امور دام و منابع طبیعی استان و نیز برنامه‌ ریزی هدفمند برای کاشت، داشت، برداشت و بهره ‌مند کردن این حوزه‌ های مهم، توسط دانش و فن آوری روز باعث توسعه کمی و کیفی بخش کشاورزی در استان خواهد شد.

کد مطلب 1151629

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها