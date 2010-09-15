سیستم بانکی از صنایع کشاورزی گیلان حمایت کند

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تهیه فرآورده های کشاورزی در بسته بندی های شکیل و بهداشتی موجب توسعه صادرات در استان خواهد شد.

وی همچنین با اعلام اینکه صنایع بسته بندی دراستان باید مورد حمایت جدی سیستم بانکی باشد، اظهارداشت:استان گیلان به رغم تولید انواع محصولات کشاورزی به شدت از کمبود صنایع بسته بندی، تبدیلی و تکمیلی رنج می برد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: صنعت بسته ‌بندی نقش مهمی در جذب مشتری، نگهداری کالا، حمل و نقل و ارزش افزوده برای کشور ایفا می‌ کند.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی در استان باید به سمت تخصصی شدن پیش برود، افزود: کشاورزی از اساسی ‌ترین محورهای توسعه استان گیلان است.

روحی ماسوله خاطر نشان کرد: استان گیلان از پتانسیل خوبی برای رشد کمی و کیفی کشاورزی و صنایع وابسته برخوردار است.

رئیس جهاد کشاورزی ادامه داد: توجه به زیرساختهای بخش کشاورزی، امور دام و منابع طبیعی استان و نیز برنامه‌ ریزی هدفمند برای کاشت، داشت، برداشت و بهره ‌مند کردن این حوزه‌ های مهم، توسط دانش و فن آوری روز باعث توسعه کمی و کیفی بخش کشاورزی در استان خواهد شد.