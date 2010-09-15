به گزارش خبرگزاری مهر، تجمع جامعه قرآنی کشور در اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم عصر دیروز سه شنبه 23 شهریور در میدان فلسطین برگزار شد .

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام حمید محمدی قائم‌مقام قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور، مدیر رادیو قرآن، مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور و حجت‌الاسلام سلیمانی رئیس کانونهای فرهنگی مساجد کشور از جمله شرکت کنندگان در این تجمع بودند .

حسینی: قرآن کریم کتاب هدایت و تربیت بشر است

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با اشاره به اینکه این هتک حرمت، جسارت به کتابی است که در قلب یک و نیم میلیارد مسلمان جای دارد، تأکید کرد: قرآن کتاب هدایت، تربیت بشر و اخلاق است .

وی این ادعا را که قرآن کریم کتاب خشونت است را واهی و بی اساس دانست و یادآور شد: در کتاب قرآن کریم بارها اسامی حضرت مریم(ع) و حضرت مریم آمده و حتی قرآن کریم سوره ای به نام مریم دارد .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مقامات آمریکایی را عامل اهانت به کتاب خدا معرفی کرد و گفت: آنها به شکلهای مختلف عامل تحریک و تشویق افراد تندرو بوده اند و خود نیز باید پاسخگوی این جسارت گستاخانه باشند .

وی با تأکید بر اینکه افراد تندرو اهانت کننده، نشان دادند که پیرو هیچ دینی نیستند، گفت: همواره حق در طول تاریخ از سوی باطل مورد هجمه قرار داشته، همانند ماجرای هابیل و قابیل، و به آتش کشیده شدن ابراهیم(ع) توسط نمرودیان .

حسینی با اشاره به اینکه قرآن، عظمت این کتاب الهی با چنین بی حرمتیهای ذره ای خدشه دار نمی شود، افزایش موج اسلام گرایی و توجه بیش از پیش به قرآن کریم را نتیجه این هتک حرمت دانست.

بیانیه فعالان قرآنی در محکومت هتک حرمت قرآن

در پایان این مراسم بیانیه ای در شش بند قرائت شد . در بیانیه جامعه قرآنی کشور با تأکید بر اینکه صهیونیست جنایتکار جهانی باید بداند دست پنهان و چهره فریبکارش برای مسلمانان آشکار و پیداست ، یادآور شد: این گروه نمی توانند اهداف شوم و پلید خود را به کلیسا و مسیحیت نسبت دهند .

همچنین در این بیانیه آمریکا مقصر اصلی این ماجرا معرفی و تأکید شده است: اگر آمریکا واقعا بر اساس ادعای خود در این ماجرا دستی نداشته، باید در اسرع وقت با مسبین و مباشرین این جنایت بزرگ برخوردی جدی و شایسته شود .