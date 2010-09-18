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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۳۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

توسعه مدارس ایرانی در چند کشور آسیایی

توسعه مدارس ایرانی در چند کشور آسیایی

سرپرست مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش از ساخت مدرسه جدید در کشورهای مالزی،ترکیه و تاجیسکتان خبر داد و گفت: مجتمع آموزشی بزرگ ایران در کویت نیز به زودی راه اندازی می شود.

جمال صبح‌ خیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه هم اکنون جمهوری اسلامی ایران در 135 شهر در دنیا، 145 مدرسه دارد گفت: 18 هزار دانش آموز و دو هزار معلم در این مدارس حضور دارند که امسال نیز 500 معلم جدید جایگزین می شوند.

سرپرست مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این سرپرستی به دنبال افزایش کیفیت تجهیزات آموزشی و توسعه فضاهای کمی مدارس خارج از کشور است، گفت: در همین راستا به زودی مجتمع آموزشی جدیدی را با ارزش دو میلیارد تومان در کویت راه اندازی می کنیم و همچنین زمینی را در شهر استانبول ترکیه خریداری کرده ایم که به زودی توسط سازمان نوسازی مدارس ایران ساخته می شود.

وی ساخت مدرسه در کشور تاجیکستان را یکی دیگر از برنامه های سرپرستی مدارس خارج از کشور عنوان کرد و گفت: زمینی را نیز در مالزی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری کرده ایم که به زودی در آن مدرسه ساخته می شود.

صبح خیز افزود: طی برنامه ریزیهای انجام شده مدارس ایرانیان خارج از کشور تا پنج سال آینده، رشد کمی و کیفی مناسبی پیدا می کنند.

سرپرست مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش درباره ادامه تحصیل فرزندان سفیران که هم اکنون بسیاری از آنها در مدارس و کالج های خارجی ادامه تحصیل می دهند، گفت: با توسعه مدارس خارج از کشور به دنبال جبران کمبودها هستیم تا از این پس تمام دانش آموزانمان در مدارس ایرانی درس بخوانند.

کد مطلب 1151642

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