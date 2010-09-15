هتک حرمت به قرآن همه ادیان و کتب آسمانی را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی عصر سه شنبه در جمع راهپیمایی کنندگان در اعتراض به هتک حرمت قرآن در سخنانی اظهار داشت: باید دشمنان بدانند امروز همه ملت ها و مردم دنیا بیدار شده اند و هرگز زیربار ستم و استعمار غرب و شرق نخواهند رفت.

وی بیان کرد: از آزادی خواهان به خصوص مسحیان سراسر دنیا می خواهیم که در کنار ایران و مسلمانان جهان در برابر این اقدامات زشت که همه ادیان الهی و کتابهای آسمانی را نشانه گرفته است ایستادگی کرده و در برابر این هتک حرکت مقابله و توطئه گران و عاملان آن را محکوم کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان بیان داشت: دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی باید بدانند که با این اقدامات گور خود را کنده اند و تنفر شدید مسلمانان و همه ملت های آزادی خواه دنیا را برای خود خریده اند.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: این راهپیمایی ها تا زمانی استمرار خواهد یافت که مسببان اصلی توهین به ساحت کتاب آسمانی قرآن مجازات شوند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام کشورهای استکباری گرچه برای ما دردناک است اما خود زمینه ساز معرفی هر چه بیشتر قرآن ناطق و امام زمان(عج) به دنیا خواهد بود.

امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه به زودی قهر الهی بر توهین کنندگان به قرآن نازل می شود، عنوان کرد: این جنایت پلید و زشت حادثه ای دردناک برای ملت های مسلمان بود.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: هتک حرمت به قرآن کریم موجب داغدار شدن همه آزادیخواهان و ملت های دنیا شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در جمع راهپیمایی کنندگان در سخنانی ضمن محکوم کردن جنایت هتک حرمت به قرآن، گفت: جریان حق و باطل جریانی است که از ابتدای خلقت وجود داشته و تا ابد نیز ادامه خواهد داشت.

علی چراغیان با بیان اینکه امروز اسلام ستیزی و مبارزه با قرآن به مسئله اصلی برای نظام سلطه و گردانندگان صهیونیسم تبدیل شده است، بیان داشت: اینها با ماهیت اسلام مخالف هستند چرا که اسلام دین عدالت، ظلم ستیزی و مانع نظام سلطه است.

وی با تاکید بر اینکه قرآن با نظام ظالمانه استکبار جهانی مقابله می کند، افزود: مبارزه استکبار و ایادی آن با قرآن و دین مبین اسلام به همین دلیل است.

مردم ولایتمدار شهر خرم آباد با تجمع و راهپیمایی در میدان شهدای شهر خرم آباد ضمن تقبیح و محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم خواستار مجازات عاملان این هتک حرمت شدند.