نمرودها و فرعونهای زمان به جنگ خدا رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عباس امینی‌زاده در حاشیه مراسم راهپیمایی مردمی که در محکومیت به همت حرمت به قرآن کریم صورت گرفته بود در جمع خبرنگاران افزود: هتک حرمت قرآن چند روز پس از خروش مسلمانان سراسر جهان در روز قدس علیه نشست سازش در نیویورک نشان دهنده خشم آمریکا و اسرائیل از بیداری امت اسلامی و تلاش برای انحراف افکار عمومی مردم دنیا به ویژه مسلمانان از دو مسئله مهم امت اسلامی در این روزها یعنی فلسطین و پاکستان است.

وی بیان داشت: دولت آمریکا نمی‌تواند شانه از زیربار مسئولیت اهانت به کلام خدا خالی کند زیرا این سناریوی صهیونیستی با چراغ سبز، عدم دخالت و حتی در حلقه حفاظت پلیس آمریکا اجرا شد.

فرماندار تصریح کرد: بسیار غیرقابل باور است که آمریکای مدعی اداره جهان نتوانسته باشد از این اقدام وقیحانه جلوگیری کند، لذا حقوقدانان مستقل کشورهای اسلامی می‌توانند نسبت به تنظیم شکایت بین‌المللی از دولت آمریکا و عاملان این جنایت هولناک اقدام کنند.

به گفته امینی‌زاده، اگر آن روزها که کاریکاتورهای توهین آمیز کشیده یا مسابقه اهانت به پیامبر (ص) طراحی شد، سران برخی کشورهای عربی و اسلامی اقدام قاطعی در مقابل دولت‌های غربی انجام می‌دادند، شاید امروز این اهانت وقیحانه را با چشم خونبار شاهد نبودیم.

وی ادامه داد: اما امروز امت اسلام نه اقدام به قرآن سوزی و نه سکوت سران بعضا وابسته خود را تحمل نخواهد کرد و جوانان مسلمان بسیاری حاضرند برای دفاع از قرآن خود جانفشانی کنند و هتکان را سرجای خود بنشانند.

وی تاکید کرد: دشمنان اسلام در این فاجعه عظیم نیز حماقت خود را به نمایش گذاشتند، قرآن یکی از وجوه مشترک تمام مذاهب اسلامی است و اعتراض به قرآن‌سوزی به عاملی وحدت آفرین در میان امت‌ مسلمان تبدیل شده است و این وحدت را تقویت خواهد کرد.

وی گفت: نمرودها و فرعون‌های زمان به جنگ خدا رفته و به کلام او توهین کردند، غافل از اینکه خداوند غیور است و وعده قطعی داده که از کتاب مقدس خود حفاظت خواهد کرد و در آیه 9 سوره حجر فرموده‌اند آمرین و عاملین این اهانت باید منتظر عواقب دردناک برای خود باشند، وعده الهی حتمی است و مهلت چند روزه نباید موجب خردسندی آنها باشد.

وی در ادامه ضمن محکومیت این اقدام ضد انسانی با اعلام تسلیت به محضر صاحب عصر امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری و تمامی مسلمانان جهان و ملت‌های آزاده به ویژه ملت بیدار ایران اسلامی از ملل مسلمان خواست چون همیشه با پیروی از فرامین رهبری با هوشیاری و دانایی کامل با این رویداد برخورد کنند.