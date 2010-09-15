آغاز بکار نمایشگاه لوازم خانگی و مبلمان در منطقه آزاد انزلی

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این نمایشگاه در فضای به مساحت افزون بر یک هزار و 500 مترمربع مشتمل بر حدود 70 غرفه مشتمل بر لوزام خانگی و مبلمان مورد نیاز گردشگران و مردم استان گیلان را عرضه می کند.

نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در منطقه آزاد انزلی از سوی بخش خصوصی و با نظارت مدیریت بازرگانی این سازمان از 22 تا 26 شهریور ماه جاری در مجتمع اداری تجاری ونوس واقع در منطقه آزاد انزلی برپاست.

ساعت کار این نمایشگاه از ساعت 17 تا 22 در مجتمع اداری تجاری ونوس واقع در فاز تجارت منطقه آزاد انزلی به آدرس جاده رشت انزلی، کیلومتر پنج جاده زیباکنار است.

منطقه آزاد انزلی به مساحت سه هزار و 200 هکتار در سه بخش مجزای محدوده شهرک صنعتی حسن رود، محدوده فاز تجارت و محدوده بندری اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان است.

این منطقه یکی از مناطق آزاد شش گانه ایران است که از سال 84 بعد از تعیین محدوده و اعلام اولین هیئت مدیره بطور رسمی آغاز به کار کرده است.