سلیمی: بعد از گذشت 10 ماه قرارداد "عشق‌ لرزه" تسویه نشده است

سهراب سلیمی که سال 88 نمایش "عشق لرزه" نوشته اریک امانوئل اشمیت را در سالن چهارسو به صحنه برد درباره تسویه قرارداد نمایش به خبرنگار مهر گفت: حدود 10 ماه از اجرای نمایش "عشق لرزه" گذشته و هنوز قرارداد نمایش تسویه نشده است. این در حالی است که در سند منعقد شده برای اجرای نمایش قید شده بود در کمترین زمان ممکن این قرارداد تسویه می‌شود.



وی ضمن ابراز تأسف از وجود چنین شرایطی برای تسویه قرارداد نمایش‌ها افزود: وقتی با دوستان صحبت می‌کنم آن‌ها هم با این مشکل مواجه هستند ولی برخی از آن‌ها می‌گویند که این موضوع "دیر یا زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد". این یک ماجرای وحشتناک است که هر کدام از هنرمندان تئاتر به آن تن داده‌اند.



این کارگردان تئاتر با اشاره به پاسخ مدیران مبنی بر اینکه پول لازم برای تسویه حساب قراردادها در اختیارشان قرار نگرفته تصریح کرد: اگر پول کافی ندارند چرا قراردادهای نمایشی می‌بندند؟ فکر کنم اگر پول هم باشد آنقدر حواشی دیگری دارند که به آن‌ها می‌رسند و حق و حقوق هنرمندان را تا یک سال نگه می‌دارند. البته برخی دوستان هستند که با اجرای دو یا سه کار در سال مشکلی برایشان ایجاد نمی‌شود ولی هنرمندان دیگری که دو یا سه سال کار می‌کنند همواره با مشکل مواجهند.



سلیمی شرایط کنونی تسویه قراردادها در تئاتر را شرایطی تحمیلی بر هنرمندان دانست و گفت: نمی‌دانم شرایط در خصوص قرارداد گیشه هم اینگونه است یا نه؟ قرارداد گیشه حق و حقوق به روز گروه و هنرمند است و باید حق‌الزحمه خود را به روز دریافت کنند نه اینکه این حق و حقوق هم مشمول مرور زمان شود.



کارگردان نمایش‌های "خرده جنایت‌های زن و شوهری" و "مهمانسرای دو دنیا" درباره فعالیت جدید خود خاطرنشان کرد: از فروردین ماه تا به امروز جواب مشخصی درباره نوبت اجرا به من داده نشد. دوستان می‌خواهند جای خالی جدول خود را با گروه‌های مختلف پر کنند ولی من جای خالی کسی را پر نمی‌کنم. سال‌هاست که یاد گرفته‌ام با نظم کار کنم. به همین خاطر از حالا درخواستی را برای اجرای عمومی در تیرماه سال آینده ارائه دادم. البته نمی‌دانم مشکلات فعلی سال آینده هم گریبانگیر ما خواهد بود یا نه؟



سهراب سلیمی نمایش "عشق لرزه" را سال 88 با حضور بازیگرانی چون پیام دهکردی، افسانه ماهیان، نسیم ادبی، بهناز جعفری و ناهید مسلمی در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.