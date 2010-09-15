جوانب مختلف هدفمندی یارانه ها بر حمل و نقل عمومی تبیین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فرهنگی با تاکید بر اینکه هدفمند کردن یارانه ها در نخستین گام میزان تقاضاهای شهروندان از حمل و نقل عمومی را افزایش می دهد، در مورد جلسه فوق العاده معاونان ترافیک کلان شهرها در تهران، گفت: دولت باید در این باره به مسئولان شهری پاسخگو باشد و طبق قانون، ستاد مدیریت مصرف سوخت کشور در حال حاضر می بایست در این باره بسته عملیاتی مورد نظر خود را آماده کرده و در اختیار مسئولان شهری قرار دهد.

وی در مورد اینکه مسئولان ستاد مدیریت مصرف سوخت از ارائه مطالعات یا اطلاعات در این باره به مدیران کلان شهرها امتناع می کنند، اظهار کرد: اینکه افراد مسئول ابراز بی اطلاعی می کنند جای تعجب دارد، چرا که اجرای این طرح به طور طبیعی آثار مشخصی بر حمل و نقل عمومی بر جای خواهد گذاشت.

فرهنگی افزود: یکی از تکالیف اصلی دولت در برنامه چهارم توسعه، حمایت از حمل و نقل عمومی بوده و برای رسیدن به این موضوع که بحث اصلی هدفمند کردن یارانه هاست، باید مدیران شهری به صورت عملیاتی اطلاعات کافی داشته باشند و خود را برای اجرای این پروژه آماده کنند.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد در بسیاری از شهرها ظرفیت موجود برای تاکسیرانی کافی است و از طرفی در مورد کرایه تاکسیها نیز امیدواریم با توجه به مناسب بودن نرخ کنونی شاهد افزایش کرایه ها نباشیم.

فرهنگی در مورد ظرفیت اتوبوسرانی و مترو و نامناسب بودن آن برای اجرای این طرح اضافه کرد: حجم اصلی تقاضای سفر مربوط به مترو و اتوبوسرانی است و باید از همین الآن آماده افزایش ظرفیت این بخشها باشیم.

به گفته وی، در حال حاضر ظرفیت این دو بخش در بسیاری از کلان شهرها نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و مدیران شهری باید تمام این ظرفیت را برای اجرای هدفمند کردن یارنه ها به کار گیرند.

فرهنگی اضافه کرد: دولت بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها موظف شده یکی از محورهای اصلی را توسعه حمل و نقل عمومی قرار دهد که مترو یکی از مهم ترین ترین بخشهای آن محسوب می شود.

این عضو کمیته طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: امیدواریم در جلسه فوق العاده معاونان ترافیک کلان شهرها دولت اطلاعات کافی در مورد جوانب مختلف این طرح به مدیران شهری ارائه دهد تا کلان شهرها برای اجرای این طرح آماده باشند.