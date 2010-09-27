طرح کارورزی 100 هزار نفری آماده اجرا شد

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر درباره عدم اختصاص منابع جدید اجرای طرح کارورزی در سالجاری با بیان اینکه تاکنون منابع جدیدی برای برگزاری دوره های جدید و جذب کارورز توسط بخشهای مختلف اختصاص نیافته است، گفت: ما در وزارت کار پیگیر این موضوع هستیم.

وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه منابع اجرای کارورزی باید تامین شود، اظهار داشت: منابع این کار باید از سوی معاونت مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری اختصاص یابد.

شیخ الاسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا در حال حاضر برنامه وزارت کار برای اجرای طرح کارورزی در سال 89 آماده است؟ ادامه داد: بله، ما در وزارتخانه برنامه ریزی خود را انجام داده ایم و آمادگی داریم تا این کار را برای 100هزار نفر انجام دهیم.

وی خاطر نشان کرد: تعداد در نظر گرفته شده سالجاری بیش از 3 برابر تعدادی است که در سالهای گذشته برنامه ریزی و انجام شده بود. برنامه عملیاتی آخر مربوط به 2 سال پیش است.

وزیر کار با تاکید بر اینکه از نظر تعداد کارورزان برنامه خوبی را در دست اجرا داریم و ظرفیت مناسبی ایجاد شده است، افزود: متاسفانه باید منابع آن تامین شود تا بتوان کار را آغاز کرد.

شیخ الاسلامی در مورد اینکه آیا تا پایان سالجاری بودجه مورد نیاز اجرای طرح کارورزی تامین خواهد شد؟ گفت: امیدواریم که این کار صورت پذیرد.

وی همچنین در زمینه سپری شدن نیمی از سال و کاهش زمان اجرای طرح کارورزی گفت: سعی می کنیم تا در اولین فرصت دریافت بودجه، کار را آغاز کنیم.

به گزارش مهر، از سال گذشته وزارت کار و امور اجتماعی طرحی را در مورد برگزاری دوره های کارورزی دنبال می کند تا از این طریق برای اولین بار 100هزار نفر کارجو را در قالب کارورز به دستگاه‌های مختلف اعزام کند.

وزارت کار که اجرای این طرح را با همکاری 17 دستگاه اعلام کرده بود، هم اکنون منتظر دریافت اعتبار مورد نیاز آن است تا از این طریق بتواند ضمن فراخوان به کارورزان، سهمیه جذب هر دستگاه را نیز روشن کند.

علیرغم نیاز دستگاهها و بخش های مختلف به جذب نیروی کارورز، این طرح به دلیل تامین نشدن منابع اعتباری مورد نیاز تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

کارورزی دوره ای 11 ماهه است که طی آن و در قالب یک همکاری و تفاهم بین کارجو و دستگاه پذیرنده همکاری آغاز می شود و در این مدت نیز بر اساس میزان تحصیلات فرد کارجو، حق الزحمه ای وی تعیین می شود. بر این اساس نیمی از حق الزحمه فرد توسط دستگاه پذیرنده و نیمی دیگر نیز توسط دولت تامین و پرداخت می شود.

این طرح که با هدف ورود کارجویان به فضاهای واقعی کار و محیط های مرتبط با اشتغال اجرا می شود به دنبال آشنا کردن افراد کارجو با مشاغل مختلف است که از این طریق ممکن است افراد بتوانند موفق به جلب نظر دستگاه پذیرنده در خصوص ادامه همکاری بعد از دوره کارورزی نیز شوند.

بدیهی است بر اساس قانون، برگزاری دوره کارورزی برای دستگاههای پذیرنده هیچ تعهد استخدامی ایجاد نمی کند.

مهر پیش از این گزارش داده بود: متاسفانه کم توجهی به نیازهای واقعی جوانان و فارغ‌ا‌لتحصیلان دانشگاهی پدیده بیکاری را به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل کرده است؛ معضلی که مهندسان تنها با حقوق حول و حوش 200 هزار تومان جذب بازار کار می‌شوند!

اگر بتوان امیدوار بود که دولت طی ماههای باقیمانده سال منابع اجرای طرح کاروزی را اختصاص دهد، کارورزان دارای مدرک فوق دیپلم به ازاء 11 ماه تمرین کار، هر ماه باید 50 درصد حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را دریافت کنند که این میزان در مورد فارغ التحصیلان لیسانس 70 درصد و برای کارشناسی ارشد و بالاتر نیز 90 درصد است.

سئوال اینجاست که افراد فارغ التحصیل در رشته های مختلف از فنی تا مهندسی و از علوم انسانی تا ریاضیات در ازاء دریافت حداقل 50 تا 90 درصد حداقل دستمزد ماهیانه (303 هزار تومان در سال 89)، چگونه می توانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند. اهمیت موضوع برای جوانان متاهل بیشتر از مجردان است.

براساس دستورالعمل اجرایی، 1 نفر فوق دیپلم می تواند ماهیانه حداکثر 151هزار و 500 تومان، 1 نفر لیسانس حداکثر 212 هزار و 100 تومان و 1 نفر فوق لیسانس و بالاتر نیز می تواند حداکثر 272 هزار و 700 تومان در طرح کارورزی سالجاری دریافت کند که نیمی از آن توسط کارفرمایان و نیمی دیگر نیز توسط دولت پرداخت می شود که ظاهرا آن هم هر چند ماه یکبار و با تاخیر صورت می گیرد.

در این میان، نگاهی به هزینه های برگزاری مراسم‌های دولتی، همایشها، جشنواره ها، گردهمایی ها و برنامه های تشریفاتی دیگر از این دست نشان می دهد که سالیانه هزینه های زیادی از سوی دولت و نهادهای وابسته به آن برای برگزاری این برنامه‌ها تخصیص می یابد که دولت می تواند با نظارت جلوی بسیاری از هزینه های اضافی را بگیرد تا بلکه از محل صرفه جویی ایجاد شده بتوان امیدوار بود که به نیازهای ضروری جوانان از جمله اشتغال اعتباراتی اختصاص یابد.

متاسفانه هر سال هزینه های بسیار زیادی از سوی دولت و نهادهای زیرمجموعه آن برای امور غیرضروری می شود که اولویت بندی آنها و حذف برخی برنامه ها می تواند امکان اختصاص بودجه و اعتبار در بخشهای دیگر مانند بازار کار را فراهم آورد؛ ضمن اینکه ارقام 151 تا 272 هزار تومانی برای طرح کارورزی هرگز نمی تواند منجر به تامین نیازهای مالی کارجویان شود و فقط می توان به تجربه کار واقعی توسط کارجویانی که جذب کارورزی می شوند، دلخوش بود.