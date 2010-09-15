ساماندهی مشاغل غیرقانونی زمینه اشتغال سالم را در هرمزگان فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد راستی صبح چهارشنبه در ششمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری هرمزگان در سال 89 افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای احداث بازارچه های محلی ساماندهی مشاغل خانگی بوده است و در این بازارچه ها نظارت بهتری بر عملکرد فروشندگان محصولات خانگی و بهداشت این محصولات صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: ایجاد بازارچه های محلی باعث اشتغال زایی سریع و آسان برای اقشار کم درآمد، کمک به اقتصاد این خانواده ها و ایجاد بهداشت روانی برای آنان می شود .

مدیرکل کار وامور اجتماعی استان هرمزگان در مورد دستور‌العمل آموزش کارشناسان اشتغال و سرمایه گذاری دستگاه‌ها گفت: آموزش نقش بسزایی در توسعه استان هرمزگان دارد و باید به وضعیت تحصیلی افراد متقاضی استخدام در دستگاه های اجرایی هرمزگان در هنگام گزینش به طور ویژه توجه شود.

راستی اذعان داشت: مهمترین اهداف آموزش کارشناسان اشتغال شامل، تدوین قابلیت های سرمایه گذاری در هرمزگان ، تدوین اولویت های سرمایه گذای در هرمزگان، راهنمایی سرمایه گذاران جهت تامین مالی و مقررات بانکی، بررسی طرح های توجیه اقتصادی و ملی، اصلاح قوانین کار و سرمایه گذاری است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال 19 هزار و 301 نفر در دستگاه ها ی اجرایی هرمزگان استخدام شده اند و این ادارات با توجه به تعهدات خود در ایجاد اشتغال توانسته اند عملکرد خوبی را از خود دراین زمینه نشان دهند.

عدم ثبت عملکرد بعضی از دستگاه ها در رابطه با ایجاد اشتغال

مدیرکل کار وامور اجتماعی استان هرمزگان در رابطه با تعهدات دستگاه ‌‌ها ی اجرایی در ایجاد اشتغال اعلام کرد: بعضی از دستگاها 100 درصد به تعهدات خود عمل کردند، بعضی دیگر 50 درصد از تعهدات را انجام دادند، لیکن تعدادی از دستگاه ها به دلیل عدم ثبت عملکرد خود در سامانه، آمار مشخصی از سوی آنها در دسترس نمی باشد.

راستی در ادامه گفت: پیش نویس جامع مشاغل خانگی تدوین شده و بخش نامه هایی هم در نحوه اجرا برای متقاضیان کار فرستاده شده که چگونگی گرفتن مجوز، نوع مشاغل خانگی، روش انجام کار در خانه بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران مشخص شده است.

ساماندهی دست فروشان در استان هرمزگان امکان پذیر نیست

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی دست فروشان یکی از کارهایی است که باید با جدیت و به طور مستمردنبال شود، همچنین با توجه به ظرفیت های موجود کار مطالعاتی مناسبی صورت گرفته است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی هرمزگان افزود: ساماندهی 100 درصدی دستفروشان امکان پذیر نیست و این کار باید با محوریت استانداری و مدیریت دستگاه های مرتبط در بحث اشتغال پیگیری شود، برای نمونه ساماندهی بازار امام حسین با همکاری شهرداری صورت گرفت و یکی از کارهای بود که اشتغال بسیار مطلوبی را در استان فراهم آورد.

راستی در پایان عنوان کرد: دولت تصدی گری در زمینه اشتغال دست‌ فروشان را به بخش خصوصی واگذار نموده است و این مهم با هدایت و سیاست گذاری معاونین ادارات ذیربط و همچنین فرمانداران شهرستانها ی مختلف برای ایجاد ظرفیت های جدید پیگیری خواهد شد.