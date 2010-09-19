به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، مهران بکایی رئیس موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان با ارسال جوابیه‌ای آورده است:‌

به اطلاع می‌رساند در روز سه شنبه 16/6/89 در سایت خبرگزاری مهر خبری تحت عنوان "بازار داغ مدرک فروشی در اصفهان" درج شد که حاوی نقل قول‌هایی از طرف یکی از پرسنل این موسسه است با عنایت بر خلاف واقع بودن نقل قول‌های ذکر شده متن تکذبیه به شرح زیر تقدیم حضور می شود.

1- موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان،‌همان‌گونه که در گفتگوی تلفنی با پرسنل موسسه اعلام شده است، هیچگونه تفاهم نامه‌همکاری با مرکز خانه صنعت و معدن چه در گذشته و چه در زمان حال نداشته و ندارد که متاسفانه خبرنگار مهر خلاف واقع بیان داشته است.

2- با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده مشخص شد، مرکز آموزش خانه صنعت و معدن از اواخر سال 88 موجودیت یافته و شروع به فعالیت کرده است.

3- هیچگونه مصاحبه در خصوص فعالیت مرکز آموزش خانه صنعت و معدن با پرسنل موسسه صورت نگرفته است و صرفا در خصوص شخص حقیقی سئوالاتی مطرح شده بود.

در پایان لازم به ذکر است متاسفانه بر خلاف اصول حرفه‌ای خبرنگار مهر بدون مراجعه به موسسه، ‌بدون ارائه کارت خبرنگاری و بدون مصاحبه با مسئول حقوقی پاسخگو در موسسه،‌ تنها به منظور تکمیل مقاله خود و بدون مصاحبه با مسئول حقوقی پاسخگو در موسسه، تنها به منظور تکمیل مقاله خود و بدون توجه به عواقب آن به هر صورتی اقدام به جمع آوری اطلاعات کرده است چرا که تنها مرجع مورد تائید جهت انجام مصاحبه در موسسه ریاست موسسه است.

ضمنا این موسسه حق پیگیری حقوقی موضوع را برای خود محفوظ می‌دارد.

پاسخ مهر:‌

- خبرگزاری مهر در انتشار اخبار خود نهایت دقت را دارد تا هیچ‌گونه اشتباهی در انتشار اخبار صورت نگیرد و گفتگو با موسسه دانش پژوهان نیز طبق رسالت خبرنگار برای رفع هر گونه شک وشبه‌ای در گزارش بوده چرا که بر خلاف گفته مدیران این موسسه با مراجعه به آ درس اینترنتی imico.org (سایت مرکز آموزشی خانه صنعت و معدن ایران ) نام این موسسه در این سایت آمده است و همین امر دلیلی برای تماس با این موسسه شد.

- در جوابیه آمده است که سئوالات در خصوص شخص حقیقی بوده در حالیکه در تمام طول مصاحبه منظور خبرنگار مرکز آموزش خانه صنعت ومعدن ایران بوده است .

- همچنین در خصوص بند سوم نیز می‌توان با استناد به بند یک نامه گفت کارمند آن موسسه در برهه نخست متوجه بوده که سئوالات مطرح شده در خصوص مرکز آموزش خانه صنعت و معدن است و نه یک شخص حقوقی.

-خبرنگار در زمان تماس با موسسه دانش پژوهان تقاضای گفتگو با مدیراین مرکز آموزشی را داشته و با وجودی که هدف از تماس خبرنگار اعلام شده بود اما متاسفانه کارمندان با پاسخ‌های نامعلوم در خصوص اینکه مدیر چه زمانی می‌آید یا چطور می‌توان با وی تماس گرفت، گفتگو را به فردی با عنوان معاون آموزشی محول کردند که اکنون در جوابیه از وی تنها به عنوان یک نفر از پرسنل یاد شده است.

- با وجودی که موسسه دانش پژوهان عنوان می کند که "هیچ گونه تفاهمنامه ‌همکاری با مرکز خانه صنعت و معدن چه در گذشته و چه در زمان حال نداشته و ندارد اما خبرنگار مهر خلاف واقع بیان داشته است" اما هنوز جای این سئوال باقی است که چطور این موسسه اجازه داده است مرکز آموزشی خانه صنعت و معدن ایران بدون هیچ تفاهمنامه ای از نام و اعتبارش در سایت خود استفاده کند.