همکاری بانک توسعه تعاون و کانون اعتبار فرهنگیان گسترش یابد

محمدعلی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: تعاونی اعتبار فرهنگیان از سال 84 آغاز به کار و در این مدت تجربیات درخشانی را کسب کرده و توانسته جایگاه مناسبی را در میان شرکتهای تعاونی گیلان به خود اختصاص دهد.

وی همچنین با بیان اینکه اقتصاد تعاونی اقتصادی مردمی است، اظهار داشت: اگر کشوری بتواند مردم خود را در عرصه اقتصادی شرکت دهد آن کشور از آسیب به دور است.

مدیرکل تعاون گیلان در ادامه به بیان اهمیت و قابلیتهای تعاون پرداخت و مشارکت بالای مردم، کوتاه کردن دست واسطه‌ ها و کاهش فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده، سازماندهی نقدینگی خرد افراد و همچنین کاهش تورم، فرصت گردش مسئولیت، تمرین کار فرمایی و سایر مولفه ها را از جمله قابلیتهای تعاون عنوان کرد.

وی ضمن اشاره به اهمیت تعاونی های سهام عدالت گفت: در حال حاضر یک میلیون و 481هزار و 541 نفر در گیلان عضو تعاونی سهام عدالت هستند و تاکنون 120 میلیارد ریال سود سهام عدالت به اعضای شرکت تعاونی سهام عدالت پرداخت شده است.

وی همچنین با بیان ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری با تاکید بر گسترش تعاون به عنوان یک رویکرد اساسی در راستای عدالت اجتماعی و کاهش فقر یاد آورشد: تعاونی ها به عنوان یکی از اشکال سازمانی غیر دولتی دارای قابلیت های فراوان در ایفای نقش سازنده در اقتصاد به منظور حمایت از کار آفرینی و اشتغال تولید ثروت و تامین خدمات اجتماعی در قالب ظرفیت های واگذار شده دولتی در حرکت به سمت توسعه پایدار انکار ناپذیر است.