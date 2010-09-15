اسامی دانشگاههای معتبر آلمان منتشر شد/ نحوه ارزشیابی مدارک دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، 63 دانشگاه و مراکز آموزش عالی آلمان در سطح ممتاز،7 دانشگاه در سطح گروه ب (تا مقطع دکتری) و دانشگاهها، مراکز آموزش‌ عالی‌ و مدارس‌ عالی‌ فنی‌ دولتی‌ که‌ مورد تأیید دولت‌ آلمان‌ هستند درگروه ج، در ارزشیابی مدارک توسط وزارت علوم اعلام شدند.

بر این اساس در گروه "ب" دانشگاههای معتبر آلمان، دانشگاه Universität Lüneburg صرفا در رشته های علوم انسانی معتبر است.

کلیه مدارک صادره از 2 دانشگاه و موسسه آموزش عالی این کشور به نام های Schiller International University و Institut für Islamische Bildung غیر قابل بررسی و ارزشیابی است، چنانچه نام دانشگاه یا موسسه ای در فهرست دانشگاهها و موسسات اعلام شده اعم از معتبر و غیر معتبر منعکس نشده باشد، متقاضی باید اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام کند.

نحوه ارزشیابی مدارک دانشگاههای آلمان

مدارک Diplom – Vorprüfung و Zwischenprüfung ، با شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، "کاردانی" و مدارک‌ Diplom Ingenieur I (GH) – Diplom (FH) – Diplom Ingenieur (FH) صادره‌ از کلیه‌ مدارس‌ عالی‌ فنی‌ و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ که‌ منجر به‌ اخذ دیپلم ‌(I) می‌شود "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود.

همچنین مدارک Bachelor صادره از دانشگاهها و مدارس عالی فنی "کارشناسی" و مدارک Master صادره از دانشگاهها و مدارس عالی فنی با شرط داشتن کارشناسی و گذراندن پایان نامه، "کارشناسی ارشد" ارزشیابی می شود.

دوره های Master با طول تحصیل کمتر از 2 سال با شرط بررسی کیفی ارزشیابی می شود.

بر این اساس، مدارک ‌‌Diplom Ingenieur II (GH)-Diplom-Diplom Ingenieur-Magister Artium MA) صادره‌ از کلیه‌ دانشگاهها، مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ و دانشگاههای‌ آموزش‌ عالی‌ هنر که‌ منجر به‌ اخذ دیپلم ‌(II) می‌شود "کارشناسی‌ ارشد پیوسته" و مدارک Doktor IngenieurDr. Ing وDoktor Dr با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی‌ ارشد، "دکترا" ارزشیابی‌ می‌شود.

مدارک‌ دانشگا‌ههای‌ خصوصی‌ آلمان‌ که‌ توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ این‌ کشور در زمان‌ شروع‌ تحصیلات‌ تأیید شده، در سطح‌ دوره‌ مورد تأیید ارزشیابی‌ می‌شود.

متقاضیان می توانند برای مشاهده وضعیت دانشگاههای آلمان به http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx مراجعه کنند.