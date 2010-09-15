آخرین آمار کشته های واژگونی اتوبوس در جاده تهران - ساوه

سردار محسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: طبق آخرین اطلاعات ارسالی از بیمارستان ساوه تعداد کشته های این حادثه به 27 نفر رسیده است.

وی ادامه داد: 13 نفر دیگر از مسافران این حادثه رانندگی به علت شدت جراحات وارده تحت مراقبت هستند.

فرمانده پلیس راه کشور با اشاره به جزئیات این تصادف اظهار کرد: این اتوبوس مسافربری به علت خواب آلودگی راننده در هفت کیلومتری محور تهران - ساوه از جاده خارج شده و با گاردریل برخورد کرد و پس از شکستن 40 متری گاردریل در عمق 10 متری سقوط کرد و واژگون شد.