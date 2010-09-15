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۲۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۷

سردار بیگی به مهر خبر داد:

آخرین آمار کشته های واژگونی اتوبوس در جاده تهران - ساوه

آخرین آمار کشته های واژگونی اتوبوس در جاده تهران - ساوه

فرمانده پلیس راه آخرین آمار کشته های واژگونی اتوبوس مسافربری در محور تهران - ساوه را 27 نفر اعلام کرد.

سردار محسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: طبق آخرین اطلاعات ارسالی از بیمارستان ساوه تعداد کشته های این حادثه به 27 نفر رسیده است.

وی ادامه داد: 13 نفر دیگر از مسافران این حادثه رانندگی به علت شدت جراحات وارده تحت مراقبت هستند.

فرمانده پلیس راه کشور با اشاره به جزئیات این تصادف اظهار کرد: این اتوبوس مسافربری به علت خواب آلودگی راننده در هفت کیلومتری محور تهران - ساوه از جاده خارج شده و با گاردریل برخورد کرد و پس از شکستن 40 متری گاردریل در عمق 10 متری سقوط کرد و واژگون شد.

کد مطلب 1151780

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