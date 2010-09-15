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۲۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

دادستان انقلاب تهران خبر داد:

معرفی اصلی ترین متهم پرونده کهریزک/ تعلیق مسئولان قضایی درگیر پرونده

معرفی اصلی ترین متهم پرونده کهریزک/ تعلیق مسئولان قضایی درگیر پرونده

دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره پرونده متهمین کهریزک گفت: افراد درگیر در این پرونده که مسئولیت قضایی داشته‌اند در حال حاضر به حال تعلیق درآمده‌اند و رسیدگی قضایی به عملکرد آنها پیگیری می‌‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی در مصاحبه با رادیو گفتگو ضمن پرهیز از اعلام نام همه افراد مورد اتهام در وقایع کهریزک شاخص‌ترین فرد این پرونده را دادستان سابق تهران معرفی کرد و افزود: ما تلاش می‌کنیم از معرفی متهمین تا صدور رای دادگاه خودداری کنیم و این نامی هم که اشاره شد از آنجایی است که بسیاری از رسانه‌ها پیش از این به نام ایشان اشاره‌ کرده‌اند.

دادستان تهران درباره ادامه اشتغال برخی متهمین حادثه کهریزک در مسئولیت‌های دولتی تصریح کرد: وظیفه ما فقط رسیدگی به تخلفات انجام شده در دوره تصدی سمت قضایی این افراد است و درباره مسوولیت واگذار شده به ایشان باید از دولت سوال کنید.
کد مطلب 1151793

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