معرفی اصلی ترین متهم پرونده کهریزک/ تعلیق مسئولان قضایی درگیر پرونده

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولتآبادی در مصاحبه با رادیو گفتگو ضمن پرهیز از اعلام نام همه افراد مورد اتهام در وقایع کهریزک شاخصترین فرد این پرونده را دادستان سابق تهران معرفی کرد و افزود: ما تلاش میکنیم از معرفی متهمین تا صدور رای دادگاه خودداری کنیم و این نامی هم که اشاره شد از آنجایی است که بسیاری از رسانهها پیش از این به نام ایشان اشاره کردهاند.
دادستان تهران درباره ادامه اشتغال برخی متهمین حادثه کهریزک در مسئولیتهای دولتی تصریح کرد: وظیفه ما فقط رسیدگی به تخلفات انجام شده در دوره تصدی سمت قضایی این افراد است و درباره مسوولیت واگذار شده به ایشان باید از دولت سوال کنید.
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