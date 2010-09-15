تنش قدرت در سرزمین نیل/ سلطه مبارک با چالش مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اشپیگل در این مقاله می نویسد: برای چندین سال حسنی مبارک با دستکاری انتحابات در قدرت باقی مانده است اما محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی ممکن است چنگ اندازی مبارک به قدرت را به چالش بکشد.

در مطلب این مجله به انتخابات پارلمانی در پیش روی مصر اشاره می کند و می نویسد: در این انتخابات نامزدها دست چین شده اند، رای ها به فروش گذاشته می شود و نتایج انتخابات تحریف می شود و البرادعی هم اکنون خواستار تحریم این انتخابات شده است و به نظر می رسد نتایج انتخابات ماه نوامبر شگفتی کسی را برنیانگیزد و حزب دموکراتیک ملی به رهبری حسنی مبارک با پیروزی گسترده بار دیگر با قاطعیت بنیادهای 29 ساله فراعنه را در قدرت تحکیم بخشد.

در ادامه این مطلب آمده است: بر روی نیل یک تنش قدرت در جریان است و انتخابات آتی پارلمانی تنها طلیعه و آغازی برای این تنش محسوب می شود. در 18 ماه آینده تنها انتخابات برای انتخاب اعضای مجمع ملی یا پارلمان این کشور نخواهد بود بلکه آن را باید انتخاباتی برای رئیس جمهوری هم تلقی کرد و اینکه آیا مبارک و یا جمال پسر او بار دیگر خواهد توانست تاج پادشاهی را بر سر خود حفظ کنند یا خیر هنوز مشخص نیست.

اشپیگل در ادامه با اشاره به تندتر شدن لحن البرادعی علیه مبارک در روزهای اخیر می نویسد: شاید خطرناک ترین تهدید برای مبارک البرادعی باشد وی تقریباً سه دهه دوره مبارک را دهه فساد، بی سوادی، فقر و نقض حقوق بشر معرفی کرده و خواستار پایان عصر مبارک شده است.

البرادعی می تواند مصری های ناراضی را متحد کرده و ضربه ای به رژیم بزند و با تحریم انتخابات مشروعیت مبارک را زیر سؤال برده و در طولانی مدت مانع از به قدرت رسیدن جمال مبارک شود و به این شکل از ادامه حکومت موروثی ممانعت بعمل آورد. با عنایت به مشارکت تنها 25 درصد از واجدین شرایط در آخرین انتخابات پارلمانی، اگراین کاهش ادامه پیدا کند می تواند رشد نارضایتی ها از دولت مبارک را افزایش دهد و الحاق اخوان المسلمین به این نهضت می تواند وضعیت را برای مبارک بغرنج کند و با توجه به اینکه مصر کشور مهمی در جهان عرب است چنین وضعیتی پیام محکمی هم به دیگر کشورهای عربی منطقه ارسال خواهد کرد.