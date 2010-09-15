بازیکن منچستریونایتد تا پایان فصل خانه نشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، والنسیا شب گذشته در برخورد با "کرک برادفوت" از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شدید شد و به بیمارستان انتقال یافت.

سر آلکس فرگوسن پس از پایان این دیدار گفت والنسیا به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه پای چپ برای مدت زمان زیادی از میادین دور خواهد ماند.

فرگوسن گفت: والنسیا نمی بایست در این درگیری بدون فایده شرکت می کرد. او باید می دید که بازیکن رنجرز به سوی توپ خیز برداشته است. این یک آسیب دیدگی بد برای این پسر به حساب می آید. مصدومیت والنسیا شبیه به آسیب دیدگی آلن اسمیت است که مجبور شد کل فصل را بیرون بماند.

دیدار تیم های منچستریونایتد انگلیس و گلاسکورنجرز اسکاتلند در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه اولدترافورد با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.