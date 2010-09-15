گلستان میزبان ششمین اجلاس روسای شوراهای کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جمشید کردی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اسلامی استان افزود: برگزاری ششمین اجلاس روسای شوراهای اسلامی استانهای کشور در گلستان فرصتی برای معرفی توانمندی های این استان است.

وی اظهار داشت: این اجلاس از 13 مهرماه جاری به مدت سه روز به میزبانی استان گلستان برگزار می شود.

کردی با اشاره به وجود قومیت های مختلف و بهره مندی استان از همه مواهب الهی مانند کوه، جنگل، دریا و دشت، اظهار داشت: در این اجلاس باید توانمندی های استان گلستان معرفی شود تا زمینه جذب سرمایه گذاری در استان فراهم شود.

رئیس شورای اسلامی استان گلستان اهانت عده ای جاهل به ساحت کتاب آسمانی قرآن را محکوم کرد و این عمل را نشانه دشمنی آشکار دولت آمریکا با جهان اسلام اعلام کرد.

در این جلسه اعتراض شهروندان به افزایش قیمت آب، برق و گاز و نیز نحوه تعیین نرخ بیمه تامین اجتماعی برای کارگران ساختمان ها به منظور جلوگیری از رکود ساخت و ساز و تخصیص قیر یارانه ای به شهرها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه با دعوت از سرپرست صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان گلستان به منظورارائه خدمات بهتر بیمه ای به روستائیان و عشائر استان گلستان تصمیماتی اتخاذ شد.

پیش از جلسه علنی شورای اسلامی استان، کمیسیون عمران این شورا تشکیل جلسه داد و رئیس این کمیسیون در خصوص تصمیمات این جلسه گفت: به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ساختمان ها موضوع بیمه کارگران از طریق ارائه طرح به شورایعالی استان های کشور اصلاح خواهد شد.

سید گلدی پورقاز افزود: در این جلسه مقرر شد تا دستمزد کارگران ساختمان ها از جمله برق کار، لوله کش و کارگر تاسیسات براساس مهارت و گذراندن آموزش عملی و با نظارت شورای اسلامی شهرها صورت گیرد.