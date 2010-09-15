خبر تمایل بازدید آیت الله مکارم از منشور کوروش تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی اعلام کرد: در بعضی از جراید آمده بود که این مرجع تقلید اظهار تمایل کرده بودند که از نمایشگاه منشور کوروش بازدید نمایند که این خبر به کلی تکذیب می‌شود.



در ادامه اطلاعیه تصریح شده است: هرگز معظم له از نمایشگاهی جز نمایشگاههای قرآنی، آن هم در قم بازدید نمی‌کنند. تنها چیزی که مطرح بوده این است که در تفسیر نمونه، در تفسیر سوره کهف، در داستان ذوالقرنین، نظریه‌ای از دانشمند معروف هندی «ابو الکلام آزاد» نقل شده که او اسکندر را با قرائنی بر کوروش تطبیق کرده و این به عنوان یک نظریه در تفسیر آمده است. همچنین مرحوم علامه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان این نظریه را ذکر کرده‌اند.



در پایان اطلاعیه آمده است: بنابراین آنچه غیر از این باشد بی‌پایه و بی اساس است و انتظار داریم ارباب جراید خبر مذکور را اصلاح کنند.