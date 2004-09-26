افزايش شديد ناآرامي در عراق با نزديك شدن به انتخابات /آمريكا دست به دامان ايران مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آمريكايي واشنگتن پست طبق آمارهايي كه توسط يك شركت امنيتي خصوصي كه براي دولت آمريكا كار مي كند تهيه شده ، در حاليكه كمتر از چهار ماه به زمان برگزاري انتخابات ملي عراق مانده است حملات عليه سربازان آمريكايي ، نيروهاي امنيتي عراقي و پيمانكاران خصوصي به دهها مورد در روز رسيده و به بخشهايي از اين كشور سرايت كرده است كه پيش از اين نسبتا آرام بوده اند .

از سوي ديگر طبق ارقامي كه وزارت بهداشت عراق و پنتاگون منتشر كردند در حملات دو هفته گذشته بيش از 250 عراقي قرباني شده و 29 تن از پرسنل ارتش آمريكايي نيز به هلاكت رسيدند .

برآورد خبرهاي روزانه در مورد حملات بوسيله موسسه امنيت بين المللي كرول وابسته به آژانس توسعه بين المللي آمريكا همچنين نشان مي دهد كه به طور معمول تعداد حملات مهاجمان به 70 مورد در روز رسيده است . در حاليكه تعداد اقدامات خشونت آميز در هفته هاي اوليه پس از انتقال قدرت به دولت موقت در 28 ژوئن طبق گزارش مقامات نظامي 40 تا 50 مورد در روز بوده است .

گزارش هاي جمع آوري شده درهفته گذشته نشان مي دهد كه حملات شامل انواع خشونت ها از حمله غافلگيرانه 30 شبه نظامي در شمال بغداد در روز دوشنبه گرفته تا پرتاب كوكتل مولتوف بوسيله كودكان در شهرك صدر به سمت كاروان آمريكايي در روز چهارشنبه مي شدند .

واشنگتن پست در ادامه با اشاره به انتشار حملات به همه شهرهاي عراق مي نويسد شهرهاي شيعه نشين جنوب عراق نيز كه پيش از آن نسبتا آرام بوده اند نيز در روزهاي اخير درگير حملات و هرج و مرج روزانه شده اند .

يافته هاي اين موسسه با ادعاهاي مقامات دولت موقت و دولت بوش در مورد محدود شدن حملات به برخي شهرهاي انگشت شمار در تضاد است . علاوي نخست وزير دولت موقت عراق به واشنگتن پست گفته بود كه تنها در شهر فلوجه با ناامني شديد روبرو هستيم و در برخي از شهرها نيز امنيت كامل حاكم است .

گزارش موسسه كرول برپايه اطلاعات طبقه بندي نشده بوسيله نيروهاي آمريكايي و سفارت آمريكا در بغداد و شركتهاي امنيتي خصوصي تهيه شده است و در دسترس رسانه ها قرار نگرفته است با اينحال يك منبع آگاه يك نسخه از اين گزارشها را در اختيار واشنگتن پست قرار داد . اين گزارشها دوره 10 روزه از 13 سپتامبر تا 22 سپتامبر را در بر مي گيرند با اينحال روزهاي 15 ،18 يا 19 سپتامبر در اين گزارش ها مشاهده نمي شوند .

واشنگتن پست در ادامه به گفته هاي علاوي در مورد اينكه بغداد هم اكنون يك شهر امن است اشاره مي كند و مي نويسد اين گفته ها حقيقت ندارد گزارش ها نشان مي دهد روز چهارشنبه 28 حمله مختلف شامل 5 حمله با نارنجك ، 6 بمبگذاري جاده اي و يك حمله انتحاري به يك مركز گارد ملي كه موجب كشته شدن دست كم 11 تن و زخمي شدن دست كم 50 تن شد صورت گرفت .

علاوي در سخنراني روز پنجشنبه خود ادعا كرد كه تنها سه استان در عراق نا آرام مانده است با اينحال وي به استان هاي خاصي اشاره نكرد . از زمان اشغال عراق بوسيله نيروهاي آمريكايي ، بغداد و سه شهر از پرجمعيت ترين و بزرگترين شهرهاي عراق (انبار در غرب ، صلاح الدين در شمال و بابل در جنوب ) مركز اصلي خشونتها بوده اند . اما بر طبق يافته هاي كرول ناآراميها گسترده تر شده اند تا محدود و بيشتر ناآرامي ها در شهرهايي غير از اين سه شهر صورت گرفته اند .

افزايش شديد ناآرامي ها در عراق موجب شد كه مقامات آمريكايي در سياست خود در قبال ايران يك چرخش ناگهاني داشته باشند.

كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا روز شنبه اعلام كرد كه واشنگتن مي خواهد ايران از نفوذ خود براي ايجاد آرامش و ثبات در عراق استفاده كند و بر امور عراق نظارت داشته باشد .

واشنگتن پست اين پيشنهاد را نشاندهنده چالش ميان وزارت امورخارجه و پنتاگون مي داند و مي نويسد : با اينكه دولت بوش 40 ميليون دلار را به كمك براي حركت هاي حزبي و سياسي در عراق اختصاص داده اما دست اندركاران سياست خارجي آمريكا معتقدتد نقش ايران در عراق بسيار قدرتمند و ريشه دار است و مايلند كه حمايت ايران را جلب كنند .

مقامات آمريكايي نگرانند كه ايران بتواند اتحاد مورد نظر خود را از ميان شيعيان براي شركت در انتخابات شكل دهد و ادعا مي كنند كه ايران ميليونها دلار هزينه براي احزاب وابسته به خود در عراق هزينه كرده است .

آمريكا به ناچار در خواست كرده است كه براي نزديكي و رايزني بهتربا همسايگان عراق ، نشستي متشكل از آمريكا ، كشورهاي همسايه عراق و مخصوصا ايران و نمايندگان اتحاديه اروپا (هشت كشور صنعتي عضو گروه هشت ) ، سازمان كنفرانس اسلامي ، اتحاديه عرب و شوراي همكاري خليج فارس تشكيل شود .

اين پيشنهاد را كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك مطرح كرد و اصرار كرد كه در اين جلسه حتما وزير امور خارجه ايران نيز شركت داشته باشد . اين نشست اواخر ماه نوامبر و در پايان ماه رمضان در مصر برگزار خواهد شد .

يكي از مقامات كاخ سفيد در اين مورد گفت : اين اقدام به معني اتخاذ سياست ويژه در قبال ايران نيست بلكه تنها مكانيسمي است براي برنامه ريزي در مورد آينده عراق و نوع همكاري ديگر كشورها به خصوص كشورهاي همسايه . ما با اين كار به ايران مي فهمانيم كه نمي تواند در قبال آينده عراق بي مسئوليت باشد .

واشنگتن دريافته است نمي تواند از نفوذ ايران در عراق جلوگيري كند. مقامات آمريكايي در مورد ارتباطات نزديك عراق و ايران به لحاظ مذهب ، سنت و جغرافياي سياسي و توان بالقوه نفوذ ايران در عراق واقف هستند .شائول بخاش تحليلگر مسائل ايران مي گويد : ايده توقف نفوذ ايران در عراق اشتباه است و قطع هرگونه نفوذ به دليل ارتباط خانوادگي و مردمي در مرزها قبايل و ارتباط بين مدرسه هاي علوم مذهبي غير ممكن است .

مقامات آمريكايي هم اكنون منتظر نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريكا و ايران هستند تا با حضور دو دولت تازه درمورد استراتژي دقيق تصميم گيري كنند .

جناح تندرو درآمريكا موافق مجازات ايران به دليل غني سازي اورانيوم است در حاليكه ديگر مقامات كاخ سفيد اظهار مي دارند ايران با توليد روزانه 3/9 ميليون بشكه نفت، 5 درصد از توليد جهاني را در دست دارد و هر نوع تحريمي به افزايش شديد قيمت نفت خواهد انجاميد .

نيويورك تايمز نيز گزارش داد هدف از پيشنهاد برگزاري كنفرانس كشورهاي همسايه كه با همفكري ريچارد آرميتاژ معاون وزير خارجه آمريكا و دونالد رامسفلد وزير دفاع مطرح و پس از ديدار علاوي و بوش اعلام شد و با استقبال خوبي روبرو شد ، وارد كردن ايران در اين مسئله است .

آرميتاژمعاون پاول و رامسفلد وزير دفاع آمريكا حتي پيشنهاد كردند كه ايران ميزباني اين كنفرانس را برعهده بگيرد .