اسناد ویژه دفاع مقدس برای نخستین بار نمایش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، "همایش پژوهشی اسناد دفاع مقدس" در آستانه هفته دفاع مقدس طی دو روز در تهران برگزار می شود.

در این همایش که از تاریخ 27 تا 28 شهریورماه برگزار می شود، 12 مقاله از 65 مقاله ارسالی قرائت خواهد شد.

همچنین در این همایش 20 مقاله در قالب کتاب به چاپ رسیده و همراه با لوح فشرده ای از 250 مقاله که به موضوع منابع اسنادی در تاریخ شفاهی پرداخته است، به شرکت کنندگان ارائه می شود.

در حاشیه این همایش علاوه بر نمایش اسناد ویژه 17 رده سیاسی- نظامی کشور از دوران دفاع مقدس، از کتاب 16 جلدی "جنگ ایران-عراق از نگاه مطبوعات جهان" که به 5 زبان ترجمه و به چاپ رسیده است، رونمایی می شود.

پنجمین همایش سالانه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با موضوع "اسناد دفاع مقدس" در روز شنبه و یکشنبه27 و 28 شهریورماه در سازمان اسناد ملی برگزار می شود.

