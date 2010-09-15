به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابراز تاسف از حرکت شیطانی صهیونیستها افزود: از ماه نزول قرآن و شبهای پر برکت قدر فاصله چندانی نداریم که متاسفانه در جهان مدعی دموکراسی و حقوق بشر شاهد یکی از بدترین و غمبارترین حوادث هستیم؛ حرکتی که دل هر انسان آزاده‌ای را حتی اگر در دایره اسلام نباشد چه رسد به مسلمانان را آزرده و به درد می‌آورد.

وی گفت: حرکتی که با توجه به مقدمات و قرائن نشان‌دهنده آن است که یک استراتژی است، که به دست صهیونیستهای نابکار و با پشتیبانی بین‌المللی آنها و در رأس آن آمریکا به وقوع پیوست و نمی توان به راحتی از آن گذشت.

وی با توجه به اظهارات یک کشیش درباره به آتش کشیدن قرآن مجید در روز یازده سپتامبر افزود: اگر چه کشیش خود فروخته و صهیونیست پس از گفتن چنین سخنانی، با عکس العمل مسلمانان روبرو شد و چند روزی عقب‌نشینی کرد ولی متأسفانه دیروز در کنار کاخ سفید این کار به وقوع پیوست و با نشان دادن این تصاویر دل مسلمانان را آزرده و آتش زدند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در حقیقت این حرکتی که در روز اخیر شاهد آن بودیم حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیره‌ای است که به دست صهیونیست بین‌الملل در مقابل اسلام و مسلمانان رقم خورده است و همانطور که در سال‌های گذشته عنصر خبیثی مثل سلمان رشدی کتاب آیات شیطانی را می‌نویسد و به حریم رسول اکرم (ص) و قرآن کریم اهانت می‌کند و در اروپا با ارائه کاریکاتورهای موهن نسبت به ساحت پیامبر اسلام جسارت می‌کنند و همچنین رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام جنگهای صلیبی با اسلام را می‌کنند، حال ما شاهد جنگهای صهیونیسم هستیم که مجموعاً تقابل با اسلام عزیز و قرآن کریم است و این امری نیست که در دنیای اسلام مسبوق به سابقه نباشد.

حجت‌الاسلام منتظری گفت: ما در طول تاریخ شاهد سوزاندن قرآن و به تیر بستن آن و حتی به زیر پا انداختن آن بوده‌ایم و متأسفانه امروز در طول عمر خود شاهد این جسارت جانسوز به قرآن کریم هستیم.

رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: تاسف اینجاست که چگونه کسانی که داعیه حقوق بشر سر می‌دهند از این جریان‌ها حمایت می‌کنند و نیز عده‌ای از مسلمانان سر سپرده در مقابل فساد آنها ساکت و خاموش هستند.

وی افزود: هفته قبل ما شاهد بودیم که عده‌ای از سران حکومت‌های اسلامی در کنار آمریکائی‌های فاسد در نشستی از صلح که بین صهیونیست و مردم ستمدیده فلسطین صحبت می‌کردند.

وی گفت: این ظلم بزرگ و این داغی که بر دل مسلمانان نهاده شده است را به ساحت مقدس قرآن ناطق ولی الله اعظم امام زمان (ارواحناه له فدا) تسلیت و تعزیت می‌گوئیم و آرزوی روزی را داریم که با ظهور آن بزرگوار طومار این جنایتکاران در هم پیچیده شود و به سزای اعمال ننگین خود برسند و لذا ما این حرکت ضدبشری را محکوم می‌کنیم و با همه مسلمانان اظهار همدردی می‌کنیم هر چند دشمنان درصدند تا نور اسلام و قرآن را خاموش نمایند ولی با تمام حرکات مذبوحانه که از آنها سر می‌زند نمی‌توانند به اهداف پلید خود دست یابند و ما شاهدیم که اسلام و نور الهی به سرعت در حال گسترش است و این حقیقیتی است که قرآن خبر آن را داده است.

منتظری افزود: خداوند مسلمانان را از خواب غفلت بیدار کند؛ چون اگر یک میلیارد و نیم مسلمان به این حرکت استکبار واکنش نشان می‌دادند آنها هرگز به خود اجازه نمی‌دادند که کارهای خود را ادامه بدهند. امیدواریم که خداوند به ما توفیق دهد که حامی و عامل قرآن کریم باشیم.