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۲۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

در هفته دفاع مقدس؛

نمایشگاه دستاوردهای مهندسی جنگ برگزار می شود

نمایشگاه دستاوردهای مهندسی جنگ برگزار می شود

قائم مقام مؤسسه فرهنگی سنگرسازان بی سنگر از برپایی نمایشگاه بزرگ دستاوردهای مهندسی جنگ در فرهنگسرای پایداری خبرداد.

جعفر بلوک آزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با همکاری سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران، نمایشگاه بزرگ "دستاوردهای مهندسی جنگ" در فرهنگسرای پایداری برگزار می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه که در هفته دفاع مقدس برپا خواهد شد، ماکتهایی از مهمترین پروژه های مهندسی که در زمان جنگ طراحی و اجرا شد به نمایش گذاشته می شود.

بلوک آزاری تأکید کرد: در طول برگزاری این نمایشگاه پیشکسوتان مهندسی پشتیبانی جنگ آماده پاسخگویی به سؤالات بازدیدکنندگان خواهند بود.

قائم مقام مؤسسه فرهنگی سنگرسازان بی سنگر افزود: در هفته دفاع مقدس با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران، سمبل هایی از دفاع مقدس در قالب کارهای هجمی در هفت میدان اصلی تهران به نمایش گذاشته خواهد شد.
 

کد مطلب 1151882

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