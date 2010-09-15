نمایشگاه دستاوردهای مهندسی جنگ برگزار می شود

جعفر بلوک آزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با همکاری سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران، نمایشگاه بزرگ "دستاوردهای مهندسی جنگ" در فرهنگسرای پایداری برگزار می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه که در هفته دفاع مقدس برپا خواهد شد، ماکتهایی از مهمترین پروژه های مهندسی که در زمان جنگ طراحی و اجرا شد به نمایش گذاشته می شود.

بلوک آزاری تأکید کرد: در طول برگزاری این نمایشگاه پیشکسوتان مهندسی پشتیبانی جنگ آماده پاسخگویی به سؤالات بازدیدکنندگان خواهند بود.

قائم مقام مؤسسه فرهنگی سنگرسازان بی سنگر افزود: در هفته دفاع مقدس با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران، سمبل هایی از دفاع مقدس در قالب کارهای هجمی در هفت میدان اصلی تهران به نمایش گذاشته خواهد شد.

