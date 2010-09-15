به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 80 دستگاه کارتخوان به منظور رفاه حال بازدیدکنندگان در غرفههای نخستین نمایشگاه بوی ماه مهر نصب شد و در سومین روز نمایشگاه تراکنش کارتخوان بیش از 3500 مورد بوده است.
بخش مخابرات این نمایشگاه با آمادهسازی و ارائه امکانات مخابراتی در غرفههای این نمایشگاه، امکان پرداخت وجه از طریق کارتخوان را برای همه غرفههای کتابفروشی و نوشت افزار فراهم کرده است.
دستگاه کارتخوان نیز در همه غرفهها نصب شده است و غرفهها در صورت نیاز میتوانند تعداد این دستگاهها را افزایش دهند.
عرضه نشریات "عصر مشروطه"
همزمان با برپایی نمایشگاه کتاب و نوشت افزار، انتشارات دانشگاه تهران برای اولین بار اقدام به تدوین چاپ نشریات عصر مشروطه در هفت جلد مجزا کرد.
انتشارات دانشگاه تهران، نشریات عصر مشروطه را با مقدمههایی از دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، نصراله صالحی، حجت فلاح، غلامحسین مراقبی، فریدون نوزاد و غلامحسین زرگری نژاد به چاپ رسانده است.
در حال حاضر نشریات "حبل المتین" در 3 جلد، "تمدن"، "کوکب دری"، "خورشید" و "آموزگار" هر کدام در یک جلد در نمایشگاه بوی ماه مهر با تخفیف 10 درصد به فروش میرسد.
همچنین نشریات "الاسلام"، "الجمال"، "جارچی ملت"، "صبح صادق" و جلد 4 "حبل المتین" در دست چاپ است و به زودی به بازار نشر عرضه میشود.
ارائه خدمات بیمه پسانداز و سرمایه گذاری دانشآموزان
طرح پسانداز و سرمایه گذاری (عمر و تشکیل سرمایه) ویژه دانشآموزان و دانشجویان، برای اولین بار در نمایشگاه بوی ماه مهر توسط بیمه سامان ارائه شد.
صادق رحمانی مسئول غرفه مرکز توسعه شبکه فروش بیمه سامان گفت: از آنجایی که مخاطبان نمایشگاه بوی ماه مهر دانش آموزان و دانشجویان هستند، بیمه سامان طرحی با عنوان پس انداز و سرمایهگذاری در این نمایشگاه ارائه میدهد که بر اساس این طرح، دانشآموزان و دانشجویان تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
وی افزود: همچنین به منظور تشویق افراد در این طرح، افتتاح حساب به صورت رایگان و اعطای کارت اعتباری از سوی بیمه سامان انجام میشود.
رحمانی تصریح کرد: طرح بیمه عمر سامان از دیگر تسهیلات این موسسه است که در نمایشگاه بوی ماه مهر ارائه میشود. بر اساس این طرح، سالانه 500 هزار توان برای کودک سرمایهگذاری می شود و پس از این سرمایه گذاری، مزایایی مانند دریافت سود تضمین شده برای مدت 10 سال، پرداخت هزینه درمان بیماریهای سخت درمان مانند سکته قلبی، سکته مغزی و سرطان به فرد بیمه شده تعلق میگیرد.
وی همچنین افزود: سرمایهگذاری افراد خیّر برای کودکان بی سرپرست، طرح دیگری است که بیمه سامان با همکاری بنیاد کودک برای اولین بار در بوی ماه مهر ارائه کرده است.
"فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی جلدهای 1 تا 9"، "چند سازه چوب و پلاستیک"، "فناوری تهیه نان"، "عوارض چشمی ناشی از ضایعات جنگ تحمیلی"، "مدیریت استراتژیک پروژه"، "زندگی و جهان انیشتین"، "زبان تخصصی تربیت بدنی" و "نظریهها و اصول خانواده درمانی" از دیگر کتابهای جدید این انتشارات هستند که ویژه دانشجویان رشتههای مختلف به چاپ رسیده است.
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