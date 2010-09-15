به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیخ‌الاسلام اظهار داشت: هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 9 مهر ماه به منظور شرکت در اجلاس پاییزه بین المجالس جهانی عازم ژنو می شود.

مشاور امور بین الملل و سیاست خارجی رئیس مجلس گفت: اجلاس بین المجالس دو جلسه برنامه ریزی شده در بهار و پاییز برگزار می کند که در هر اجلاس هیئت‌های پارلمانی مجالس جهان در آن حضور پیدا می کنند.

وی افزود: بنابر قوانین داخلی مجلس شورای اسلامی اعضای شورای بین المجالس هر دو سال یکبار انتخاب می شوند که در هر اجلاس تعدادی از این اعضا به همراه دو نماینده که از صحن علنی انتخاب می شوند در اجلاس حضور می بایند.

شیخ الاسلام با بیان اینکه رییس مجلس دراجلاس پاییزه امسال حضور نخواهدیافت، تصریح کرد: ریاست هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در سفر به ژنو را "سیدمحمدحسن ابوترابی فرد" نایب رئیس اول مجلس برعهده خواهد داشت.

مشاوراموربین‌الملل و سیاست خارجی رئیس مجلس گفت: "جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه"،"محمدجواد نظری مهر"نماینده کردکوی،بندر ترکمن و بندر گز، و خانم"زهره الهیان" نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر از طرف شورای بین المجالس، "مهدی کوچک زاده"نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و "حسن شبان پور" نماینده مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد به نمایندگی از صحن علنی و "کاظم جلالی"شاهرود هم به عنوان نماینده منتخب کمیته حقوق بشر منطقه آسیا-پاسفیک، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه هیئت پارلمانی جمعه 9 مهرماه عازم ژنو خواهد شد اظهار داشت: جلسات آمادگی اجلاس از روز شنبه آغاز خواهد شد و براساس برنامه، روز شنبه کمیته حقوق بشر زنان نماینده، جلسه خواهد داشت که خانم الهیان به نمایندگی از کشورمان در این جلسه حضور خواهد یافت.

مشاور رئیس مجلس در امور بین الملل و سیاست خارچی ادامه داد: در این روز همچنین کمیته حقوق بشر نمایندگان مجالس جلسه‌ای خواهد داشت که آقای جلالی به نمایندگی از منطقه آسیا پاسفیک در جلسه حضور خواهد داشت.

شیخ الاسلام با بیان اینکه کمیته حقوق بشر و دبیران هیئت پارلمانی روز یکشنبه جلسه خواهند داشت تصریح کرد: جلسه اصلی اجلاس بین المجالس تحت عنوان جلسه شورای بین المجالس نیز روز یکشنبه تشکیل خواهد شد و هیئت پارلمانی به ریاست حجه الاسلام ابوترابی فرد در این جلسه حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه جلساتی نیز در حاشیه این اجلاس برگزار خواهد شد خاطر نشان ساخت: مجمع پارلمانی آسیا، مجمع مجالس آسیا، کمیته بین المجالس سازمان ملل و... نیز در حاشیه اجلاس جلساتی را برگزار خواهند کرد.

مشاور امور بین الملل رئیس مجلس با تاکید براینکه جلسه ماده اضطراری هم در این اجلاس برگزار خواهد شد گفت: در حال حاضر دو دستور کار مهم برای این اجلاس تعریف کرده ایم؛ یکی بحث سیل پاکستان و مساله کمک رسانی به آسیب دیدگان این فاجعه و دیگری موضوع هتک حرمت به مقدسات اسلام است که از سوی جمهوری اسلامی مطرح خواهد شد.

به گفته وی با برگزاری جلسه اختتامیه اجلاس بین المجالس در بعدازظهر روز چهارشنبه این اجلاس به کار خود پایان خواهد داد.