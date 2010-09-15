به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصباح یزدی در نخستین روز از اجلاس خبرگان، تشکیل نظام اسلامی تحت رهبری نایب امام زمان را آرزوی انبیاء، اولیاء و صالحان دانست و گفت: پس از امام کسی به جای ایشان نشست که نسخه‌ دیگر امام است و می‌توان گفت روح امام در معظم‌له حلول کرد و باید بالاترین شکر الهی را برای این کار داشته باشیم.

وی در بیان دستاوردهای انقلاب به قطع استمرار بردگی کفار اشاره کرد و گفت: به دنبال این دستاورد، برکات دیگری داشتیم که هر روز شاهد رشد و بالندگی آن‌ها هستیم تا جایی که دوست و دشمن و عالم و جاهل نمی‌توانند انکار کنند.

مصباح یزدی پیشرفت‌های اقتصادی، علمی، صنعتی و نظامی را از برکات انقلاب دانست و گفت: اگر ذره‌ای از این پیشرفت‌ها در رژیم سابق بود، تبلیغات دروازه‌ تمدن آن‌ها به همه جا می‌پیچید.

وی کشف روزانه اسرار طبیعت توسط مخترعان و مکتشفان ایرانی را بسیار زیاد دانست و گفت: هر یک از این دستاوردها و پیشرفت‌های کشاورزی و صنعتی مقتضی شکر الهی و افتخارآمیز است که نشان از زحمات مسوولین نظام در طول 30 سال گذشته است.

رئیس موسسه‌ امام خمینی (ره) در ادامه به صبر مردم در تحمل کمبودها و سختی‌ها اشاره کرد و گفت: همه مردم در این 30 سال اجرای دستورات اسلام را می‌خواستند.

وی با تجلیل مجدد از پیشرفت‌های گوناگون در ابعاد داخلی و خارجی و تشبیه آن‌ها با پیشرفت‌های بعضی از کشورها، گفت: باید توجه داشته باشیم که داشتن این دستاوردها و نعمت‌ها سعادت ابدی نمی‌آفرینند.

نماینده مردم تهران در خبرگان، دستاوردهای هسته‌ای کشور را مهم دانست و از همه مسوولان تشکر کرد و در عین حال، افزود: باید توجه داشته باشیم که این دستاوردها یک نعمت از نعمت‌های مادی خداست که با تلاش بندگان خدا بدست آمد.

وی افزود: در کنار این نعمت‌ها، نعمتی است که همه بخصوص قشر روحانی باید بیشتر به آن توجه کنند و آن، نعمت حضور اسلام در صحنه است.

مصباح دستاورهای اقتصادی و نظامی را مهم دانست و افزود: دستاورد مهمتر آن است که ما را به سعادت ابدی برساند که هدف رسالت اسلام است.

وی با اشاره به ابدی بودن نتایج دستاوردهای اسلامی نظام برای انسان‌ها، گفت: باید در کنار شکرگزاری لسانی، شکر عملی هم داشته باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان با بیان تفاوتهای ایران در زمان طاغوت و انقلاب اسلامی گفت: دستاوردها مهم است و دل همه می‌خواهد که پیشرفت‌ها بیشتر شود و این در سایه شکر میسر خواهد بود.

مصباح تلاش‌های نظامیان برای دستاوردهای بیشتر نظامی را شکر عملی دانست و گفت: مهم این است که باید همه در مقابل انقلاب اسلامی که دستاورد بزرگ زمانه اسلام است، شکر کنند.

وی افزود: به گمان بنده اولین کسانی که مخاطب شکر برای نعمت اسلام هستند ما روحانیون هستیم که داوطلب شناسایی و شناساندن اسلام شده‌ایم.

مصباح گفت: امام که عامل اصلی این انقلاب است، اسلام را تکیه کلام خویش قرار داد و روحانیت متخصصین اسلام هستند و باید برای پیشرفت آن تلاش کنند.

وی افزود: سئوال این است که آیا ما روحانیون وظایف خود را درست انجام داده‌ایم؟

مصباح با اشاره به رشد کمی و کیفی روحانیون در جامعه گفت: روحانیون فداکاری‌های زیادی کردند و می‌دانیم نسبت شهدای روحانی جنگ تحمیلی از شهدای دیگر اقشار بیشتر بودند و بقیه روحانیت هم تلاش‌های وافری در جهت پیشرفت فرهنگ کشور کردند، اما سوال اصلی این است که آیا بهتر و بیشتر از این نمی‌شد کار کرد.

وی افزود: باید قبول کنیم که در بعضی از ابعاد مخصوصا در بعد فرهنگی که اساسش باورها و ارزش‌هاست، پیشرفت در خور شان نداشته‌ایم.

مصباح با انتقاد از وضع فرهنگی کشور، به تاکیدات 20 ساله رهبری معظم انقلاب روی مسائل فرهنگی با تعبیراتی چون غارت فرهنگی، شبیخوان فرهنگی و تهاجم فرهنگی اشاره کرد و گفت: در بعضی از مسائل از مسوولان فرهنگی کشور گله و این را تکرار کردند و حتی بعضی از مسوولان فرهنگی را ضدفرهنگ می‌دانستند.

این نماینده مجلس خبرگان رهبری، نقطه اصلی هدف‌گیری دشمنان در مسائل فرهنگی را دانشگاه‌ها دانست و گفت: به نظر می‌رسد که معاونت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها باید مواظب می‌بودند، اما باید اعتراف کنیم که چندان کاری از دست آن‌ها برنمی‌آمد و نمی‌آید. چون کارهای فرهنگی با اقدامات سطحی جواب نمی‌دهد. باید همه امکانات هنری، ادبی، سینمایی و تحقیقات و پژوهش را برای تعمیق کارهای فرهنگی و دفاع از شبهات روزافزون بکار گرفت.

وی افزود: شبهه‌ها با آهنگ و شکل جدید مطرح می‌شوند که پاسخ به آن‌ها آهنگ جدیدی می‌طلبد و ما در این زمینه کاری نکردیم.

وی گفت: الان صدها و حتی هزار سایت علیه مسائل فرهنگی اسلام و شیعه شبهه‌پراکنی می‌کنند، اما امکانات پاسخگویی ما هیچ تناسبی با تلاش‌های آنان ندارد.

مصباح افزود: زمانی بود که خیلی‌ها می‌گفتند آمریکایی‌ها نفت ما را می‌خواهند و کاری به دین ما ندارد، اما الان برای همه ثابت شده که آن‌ها با اسلام کار دارند و امام هم بارها و بارها تاکید کردند که دشمنان انقلاب از اسلام سیلی خوردند و دشمنی آنها با اسلام خیلی عمیق است.

رئیس موسسه‌ امام خمینی (ره)، با اشاره به حرکت جنون‌آمیز اهانت به قرآن، گفت: امیدوارم از این حرکت شوم درس بگیریم و برای حفظ و نشر اسلام تلاش کنیم.

وی افزود: اقدامات خصمانه دشمنان علیه اسلام و انقلاب اسلامی در طول این 30 سال خیلی زیاد است، اما مهمتر از آن ایمان جوانان مسلمان است که به قول رهبری دشمنان آن را نشانه گرفتند.

مصباح با اشاره به سوابق اخلاق، تدبیر، روشنگری، درایت و رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، گفت: ایشان نسبت به قلب نوجوانان هشدارهای فراوان می‌دهند و می‌بینیم که همیشه و به‌خصوص از دو، سه سال اخیر شبهات دینی در میان نوجوانان روز به روز بیشتر می‌شود.

وی افزایش آماری شبهات را نشان از خلاءهای فرهنگی در کشور دانست و گفت: در این حالت نقش دانشگاه‌ها و دانشجویان برجسته است و متاسفانه می‌بینیم مبانی برخی از علوم انسانی ماتریالیستی است و چگونه می‌توانیم با این کتاب‌ها و استادان، دانشجویان متدین تربیت کنیم؟

مصباح یزدی که بر اساس آیین‌نامه‌ داخلی مجلس خبرگان رهبری به عنوان شخصیت مدعو آگاه درباره مسائل فرهنگی سخن می‌گفت، با هشدارهای عمیق نسبت به کج‌روی‌های فرهنگی در کشور، گفت: چگونه است به خاطر اهانت به کاغذ و خط قرآن عزا گرفتیم، اما در مقابل اهانت به محتوا و احکام قرآن سکوت می‌کنیم و ما خودمان می‌گوییم هر آیه قرآن می‌تواند محتوای دوگانه‌ای داشته باشد.

وی راه چاره این مسائل را نشست مسئولان مربوطه آن هم به صورت مرتب دانست تا راه‌های شناسایی فرهنگ و مسائل فرهنگی را مورد بحث و بررسی قرار دهند. مخصوصا روحانیت که سابقه این قشر به سال‌های سال در تاریخ اسلام و ایران برمی‌گردد.

وی پیشنهاد داد کمیسیون فرهنگی در مجلس خبرگان رهبری برای پیگیری این مسائل تشکیل شود.