۲۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۰۰

برگزاری مرحله استانی جشنواره گلدسته های سپید در فاروج

بجنورد - خبرگزاری مهر: مرحله استانی جشنواره شعر و قطعات ادبی خراسان شمالی با عنوان گلدسته های سپید در فاروج برگزار شد.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد خراسان شمالی به خبرنگار مهر در بجنورد گفت: جشنواره شعر و قطعات ادبی با عنوان گلدسته های سپید در چهار بخش شعر نو، شعر کلاسیک، نثر شاعرانه و داستان نویسی در فاروج برگزار شد.

هاشیم شیرازیان افزود: شعر و قطعات ادبی بخشی از ششمین جشنواره بزرگ فرهنگی، هنری جوانان مساجد است که با هدف تمرکز زدایی از مراکز استانها و شکوفایی استعدادها و توانمندیهای جوانان در این شهرستان اجرا شد.
 
وی با بیان اینکه حدود 100 اثر به دبیرخانه استانی جشنواره شعر ارسال شده بود که از این میان 32 اثر به مرحله رقابت استانی راه یافت و تنها 12 اثر حائز رتبه برتر شدند.
 
شیرازیان افزود: نفرات برتر جهت حضور در مرحله کشوری معرفی خواهند شد.
