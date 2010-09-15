به گزارش خبرگزاری مهر از یزد، حجت ‌الاسلام محمدعلی صدوقی با صدور اطلاعیه ‌ای، اعمال بی‌شرمانه و وقیحانه سردمداران کفر نسبت به ساحت مقدس قرآن کریم را محکوم کرد.

صدوقی در این بیانیه آورده است: خشم عمومی جامعه مسلمانان و آزاد اندیشان و صلح‌خواهان دنیا از مسئله تلخ قرآن سوزی و اهانت به کتاب مقدس و الهی قرآن، طبیعی ‌ترین واکنشی بود که در برابر این جنایات و رسوایی بزرگ انتظارش می‌ رفت.

وی افزود: مسئله اسلام‌ ستیزی که همواره در طول تاریخ در ذهن ناپاک دشمنان اسلام بوده است، بعد از حادثه 11 سپتامبر و به بهانه اینکه عامل آن جنایت مسلمانان بوده ‌‌اند، سرعت فراوانی گرفت.

صدوقی خاطرنشان کرد: دولتمردان آمریکا و اروپا با استفاده از این موقعیت دو جنگ بزرگ را علیه کشورهای اسلامی در افغانستان و عراق سامان دادند و هزاران نفر بیگناه را به قتل رساندند در حالی که می ‌دانستند گروه منحرف وهابی القاعده و طالبان، ربطی به اندیشه زلال اسلامی ندارد.

وی ادامه داد: اما بی ‌شک مسئله اهانت به قرآن کریم در آستانه 11 سپتامبر امسال که بدون پشتوانه سیاسی نمی ‌توانست صورت پذیرد، اوج یک اسلام‌ ستیزی سازماندهی شده غرب علیه اسلام بود و می‌ توانست زمینه را برای جنگهای صلیبی که آرزوی برخی رهبران سیاسی غرب بود، احیا کند.

صدوقی تاکید کرد: تقدس قرآن خط قرمز تمام مسلمانان جهان است که برای دفاع از آن لحظه ‌ای تردید نخواهند کرد.

وی عنوان کرد: اگرچه بنا به وعده الهی، بر دامن نورانی قرآن با این وحشی ‌گریها گردی نخواهد نشست و روز به روز بشریت به حقایق عمیق قرآنی بیشتر پی خواهد برد اما نباید مسئولیت رهبران سیاسی و قدرتمندان غربی و آمریکایی برای جلوگیری از آتش فتنه جهانی این اهانت تلخ فراموش شود.

صدوقی ادامه داد: کسانی که این اقدامات بی‌شرمانه را انجام داده ‌اند باید در برابر جهان اسلام و احساسات معتقدان به یکی از بزرگ‌ترین ادیان الهی پاسخگو باشند و در عمل از این رفتارها جلوگیری کنند.

امام جمعه یزد در این بیانیه آورده است: اینجانب ضمن محکوم کردن فاجعه بزرگ تاریخی اهانت به قرآن کریم، این مصیبت عظمی را به حضرت بقیه‌ الله الاعظم، مرد مسلمان دنیا، مسلمانان کشورمان و مقام معظم رهبری تسلیت می ‌گویم.