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۲۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

بهادری:

دریاچه مصنوعی چغاسبز ایلام 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

دریاچه مصنوعی چغاسبز ایلام 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: شهردار ایلام گفت: پروژه دریاچه مصنوعی چغاسبز ایلام 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

عبدالله بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این دریاچه با مساحت 42 هزار و 214 متر مربع که چهار و هزار و 900 متر مربع آن آبگیر است در منطقه چغاسبز ایلام ساخته می شود.

وی بیان داشت: برای ساخت این دریاچه مصنوعی سه میلیارد و 500 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

بهادری با اشاره به اینکه این دریاچه مصنوعی شامل استخر مصنوعی، 95 سکوی پلکانی برای خانواده ها، فضای سبز و پیست اسکی است، خاطرنشان کرد: این دریاچه در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسید.

شهردار ایلام عنوان کرد: زیباسازی و ساماندهی بافتهای حاشه ای شهر ایلام در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: زیباسازی با اقداماتی همچن ایجاد پارک محله، آسفالت، جدول کشی در حال انجام است.

کد مطلب 1151923

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