تحرکات زمین خواران در برخی مناطق کرمان مشاهده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، یدالله موحد ظهر چهارشنبه در شورای حفظ حقوق بیت المال کرمان که در دادگستری کرمان برگزار شد، گفت: فعالیت زمین خواران در کرمان در مقاطعی متوقف شد و با همکاری دستگاههای متولی، زمین خواران زمینگیر شدند اما به تازگی تحرکات محدودی در بعضی از نقاط مشاهده شده است که با قاطعیت با آن برخورد می شود.

وی با اشاره به راه اندازی کمیته ویژه مبارزه با زمین خواری در یکی از پرونده های خاص گفت: خوشبختانه این کمیته تاکنون عملکرد موفقی را ارائه داده است و با جدیت فعالیت این کمیته پیگیری می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: فعالیت این کمیته با شرکت نمایندگان زبده دستگاههای عضو شورای حفظ حقوق بیت المال آغاز و با طرح تمامی پرونده ها در این زمینه اقدامات پیشگیرانه و برخوردی با متعدیان به اراضی بیش از پیش فراهم می شود.

دادستان کرمان گفت: بعد از راه اندازی شورای حفظ حقوق بیت المال فعالیتهای پیشگیرانه و برخوردی مناسب با متصدیان به اراضی دولتی در شهر کرمان و سطح استان انجام گرفت و بخش عمده ای از اراضی که میلیارد ها ریال ارزش داشت به بیت المال مسترد شد.

موحد در ادامه با اشاره به آغاز فعالیت کمیته ویزه مقابله با زمین خواری در شورای حفظ حقوق بیت المال از شناسایی زمین خواران و تشکیل بانک اطلاعات و شناسنامه کیفری برای آنان خبرداد و افزود: طرح و نقشه های اراضی دولتی در این کمیته موجود است و با انجام اقدامات اطلاعاتی و مراقبت مداوم مدیران متولی با هرگونه گزارش مبنی بر تخطی افراد سود جو در اسرع وقت با مستندات کافی برخورد می شود.