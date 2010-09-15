به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز چهارشنبه در حاشیه همایش هماندیشی ایران و آفریقا با ممدوکولیوالی رئیس مجلس ساحل عاج و آلفا عمرچناره رئیس جمهور سابق مالی، اوهین الیوت وزیر خارجه توگو دیدار و در خصوص موضوعات دوجانبه مسائل منطقهای و بینالمللی بحث و تبادل نظر کرد.
در دیدار رئیس مجلس ساحل عاج با منوچهر متکی طرفین بر ضرورت تماس و فعالتر شدنبخشهای خصوصی دو کشور تاکید کردند.
متکی دراین دیدار تصریح کرد:ارتباط دادن بخشهای خصوصی دو کشور کاری اساسی برای توسعه همکاریهای مشترک است.
وزیرامور خارجه با اشاره به روابط خوب جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آفریقایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ابعاد سیاسی و بینالمللی تاکید کرد در سالهای اخیر همکاری های اقتصادی را با جدیت پیگیری کرده و در روابط دوجانبه گامهای خوبی برداشتهایم و همکاریهای چندجانبه را نیز آغاز کردهایم.
متکی تجارت، اجرای پروژه و سرمایهگذاریهای متقابل را از موضوعات مهم مذاکرات و رایزنیهای دو کشور برشمرد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای انتقال تجربیات و فناوری و دانش علمی به کشورهای آفریقایی اعلام داشت و بر حمایت از گسترش همکاریهای پارلمانی تاکید کرد.
محمد کولیبالی رئیس مجلس ساحل عاج نیز در این دیدار ضمن تقدیر از ابتکاربرگزاری نشست هماندیشی ایران و آفریقا، این امر را نشانه جدی بودن ایران در پیمودن مسیر گسترش روابط با آفریقا دانست.
وی رویکرد و جهتگیری دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای گسترش همکاریهای اقتصادی با آفریقا را نشانه بینش صحیح و حکمت آن دانست و افزود: در سالهای اخیر روابط اقتصادی و سرمایهگذاری ایران و ساحل عاج شکل گرفته وعلاقهمندیم این همکاریها افزایش یابد.
رئیس مجلس ساحل عاج همچنین علاقهمندی کشورش را برای حضور و فعالیت بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور و همکاری با طرفهای ساحل عاج در حوزههای اقتصادی از جمله حملونقل، ساختمانسازی و امور عمرانی مورد تاکید قرار داد.
وی آخرین تحولات مربوط به برگزاری انتخابات آتی در ساحل عاج را تشریح کرد.
در این دیدار طرفین برقراری تحریمهای یکجانبه درجهان با اهداف سیاسی را ناکارآمد و شکستخورده توصیف کردند.
بر اساس این خبر، عمر چناره رئیس سابق اتحادیه آفریقا و رئیسجمهور سابق مالی نیز با وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد.
متکی در این دیدار با اشاره به سوابق درخشان عمر چناره در مبارزات ضد استعماری در آفریقا تصریح کرد :خوشبختانه دیدگاههای ارزشمند و آرزوهای شما در حال تحقق است.
وی با اشاره به نقش کلیدی چناره در همگرایی در قاره آفریقا، اراده و جدیت جمهوری اسلامی ایران برای گسترش مناسبات با کشورهای آفریقایی را مورد تاکید قرار داد و افزود: این ظرفیت و اراده روسای جمهور دو کشور ایران و مالی میتواند زمینهها و ظرفیتهای خوبی را برای توسعه همکاری میان تهران - باماکو رقم بزند.
عمر چناره نیز در این دیدار ضمن تقدیر از ابتکار ارزشمند برگزاری نشست هماندیشی ایران و آفریقا، مواضع محکم جمهوری اسلامی ایران را در جایجای آفریقا زبانزد و ناشی از ایمان و اعتقاد راسخ مردم ایران دانست.
وی افزود: مهم این است که ما در راه درستی گام برمیداریم، هرچنداین راه دراز و طولانی است.
چناره با اشاره به اشتراکات فراوان ایران و آفریقا،بر ضرورت پایداری و تقویت وحدت میان کشورهای آفریقایی تاکید کرد و گفت: آفریقا در مبارزه برای آینده خود جدی است.
رئیس سابق اتحادیه آفریقا تصریح کرد: ایران برای سوق دادن همکاریها به سوی همکاریهای جنوب - جنوب و گسترش همکاریها با آفریقا نقش تاریخی دارد.
نظر شما