50 میلیارد ریال برای توسعه راههای مهران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، شاپور پولادی ظهر چهارشنبه در بازدید از طرحهای راهسازی شهرستان مهران بر ضرورت تسریع در اجرای طرح تقاطع غیر همسطح صالح آباد تاکید کرد و گفت: برای اجرای این طرح 30 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

به گفته وی نقش مهمی در روان سازی و کنترل ترافیک حمل و نقل و جابه جایی کالا و سخت به مرز مهران خواهد داشت.

این نماینده مجلس بر ضرورت حل مشکل آب آشامیدنی روستای گلان نیز تاکید کرد.

وی همچنین از طرح گازرسانی به شهرهای مهران و صالح آباد بازدید کرد و تسریع در اجرای این طرح را خواستار شد.

نماینده مردم ایلام در مجلس همچنین از اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار ملی برای توسعه راههای ارتباطی شهرستان مهران خبر داد.

پولادی از طرح راه سازی قاضی خان در شهرستان شیروانچرداول بازدید کرد.

وی در این بازدید گفت: تاکنون برای اجرای طرح راه سازی قاضی خان به بدره 80 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.