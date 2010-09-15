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۲۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۹

جشنواره اردوهای تابستانی سـپهر ایرانی برگزار می‌شود

جشنواره اردوهای تابستانی سـپهر ایرانی برگزار می‌شود

جشنواره اردوهای تابستانی طرح ملی سـپهر ایرانی در اردوگاه نور نشتارود طی روزهای 24 تا 30 شهریورماه در دو دوره با حضور 20 نفر از سـپهریان از سوی مؤسسه تسنیم نور وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا لولاچیان طراح طرح ملی سـپهرایرانی با اشاره به برگزاری موفق اردوهای تابستانی امسال این طرح گفت : جشنواره اردوهای تابستانی به منظور تشویق رتبه‌های برتر اعضای سـپهر ایرانی برگزار می‌شود .

وی افزود: بیست رتبه برتر هر دوره از سـپهریان برای این اردو انتخاب شده‌اند که در مجموع از پسران صد نفر و دختران نیز صد نفر در دو دوره مجزا در این جشنواره شرکت می‌کنند .

علی پازوکی مدیر اجرایی سـپهر ایرانی درباره برنامه‌های این جشنواره گفت: هر دوره از اردو سه روز به طول می‌انجامد که یک دوره مخصوص پسران و دوره دیگر مخصوص دختران است که در هر دوره برنامه‌های تفریحی ، سرگرمی و آموزشی خاصی تدارک دیده شده است .

وی ادامه داد: این برنامه‌ها شامل جنگل پیمایی و آشنایی با زندگی در جنگل چون تعیین قبله با استفاده از طبیعت، جهت‌یابی، آشنایی با زندگی در دریا ، آزمایشهای سرگرم کننده شیمی است  .

پازوکی یادآور شد: سپهریان شـهرهای قزوین و اصفهان نیز برنامه‌های مختلفی مانند سرود، تئاتر، تواشیح تدارک دیده‌اند که در طول اردو اجرا کرده و در این زمینه‌ها با هم رقابت می کنند. 

کد مطلب 1151967

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