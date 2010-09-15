به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا لولاچیان طراح طرح ملی سـپهرایرانی با اشاره به برگزاری موفق اردوهای تابستانی امسال این طرح گفت : جشنواره اردوهای تابستانی به منظور تشویق رتبه‌های برتر اعضای سـپهر ایرانی برگزار می‌شود .

وی افزود: بیست رتبه برتر هر دوره از سـپهریان برای این اردو انتخاب شده‌اند که در مجموع از پسران صد نفر و دختران نیز صد نفر در دو دوره مجزا در این جشنواره شرکت می‌کنند .

علی پازوکی مدیر اجرایی سـپهر ایرانی درباره برنامه‌های این جشنواره گفت: هر دوره از اردو سه روز به طول می‌انجامد که یک دوره مخصوص پسران و دوره دیگر مخصوص دختران است که در هر دوره برنامه‌های تفریحی ، سرگرمی و آموزشی خاصی تدارک دیده شده است .

وی ادامه داد: این برنامه‌ها شامل جنگل پیمایی و آشنایی با زندگی در جنگل چون تعیین قبله با استفاده از طبیعت، جهت‌یابی، آشنایی با زندگی در دریا ، آزمایشهای سرگرم کننده شیمی است .

پازوکی یادآور شد: سپهریان شـهرهای قزوین و اصفهان نیز برنامه‌های مختلفی مانند سرود، تئاتر، تواشیح تدارک دیده‌اند که در طول اردو اجرا کرده و در این زمینه‌ها با هم رقابت می کنند.